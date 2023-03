13 célébrités qui ont vécu des histoires de harcèlement

Partager







Imaginez un instant que quelqu’un tente d’entrer chez vous ou que vous aperceviez un individu dans votre cour en vous levant le matin. C’est le lot de quelques célébrités qui sont aux prises avec un harceleur.

C’est arrivé récemment à Rihanna: un homme de la Caroline du Sud s’est présenté chez la chanteuse pour la demander en mariage.

Les histoires d’horreur vont parfois même jusqu’à un interdit de contact et les stars craignent tellement pour leur sécurité que certaines se voient forcées de déménager.

Voici 13 célébrités qui ont eu une histoire d’horreur avec un harceleur.

1o Billie Eilish

Billie Eilish a fait les manchettes en début d’année parce qu’elle a obtenu une ordonnance d’éloignement contre un homme qui se déshabillait à l’extérieur de la maison familiale à Los Angeles et qui voulait utiliser leur douche extérieure. L’homme se nomme Raymond Black.

2o Jacob Elordi

L’histoire de Jacob Elordi est très récente. Il a demandé une ordonnance d’éloignement de la cour contre Robert Dennis Furo, 61 ans. L’homme a fait de nombreuses avances à Jacob, laissant des fleurs, des bonbons et des pâtisseries à sa clôture et allant sans autorisation dans la cour de Jacob. Le cas est présentement entre les mains de la justice.

3o Taylor Swift

Taylor Swift a vécu de nombreuses fois des histoires de harcèlement d’admirateurs qui ont une déconnexion d’avec la réalité. Toutefois, c’est une histoire de 2018 qui retient le plus d’attention. Julius Sandrock, 38 ans au moment des faits, a conduit du Colorado jusqu’à la maison de Taylor Swift à Beverly Hills masqué et avec un couteau. L’homme a été arrêté. Taylor traîne toujours avec elle des pansements de qualité armée pour faire face à toutes sortes de situations.

4o Justin Bieber

Des gens qui attendent en face de chez Justin pour espérer avoir une photo ou un câlin, il ne les compte plus. Toutefois, il se souvient de Mark Staake, 41 ans, et son neveu Tanner Ruane, 23 ans, qui ont été arrêtés à New York alors qu’ils avaient l’intention d’enlever Justin et de le castrer. Un véritable cauchemar.

5o Kendall Jenner

Kendall a eu la peur de sa vie lorsqu’un individu a traversé son portail pour aller frapper dans sa vitre de voiture alors qu’elle se trouvait à l’intérieur. L’homme criait qu’il avait besoin de lui parler. Kendall a appelé une amie en pleurs.

6o Robert Pattinson

Alors que Robert participait à un tournage en Espagne, une femme se plantait devant son logis tous les jours dans l’espoir d’avoir une interaction avec lui. Se sentant plutôt seul, Robert a invité la femme à sortir avec lui au restaurant. Il s’est plaint de sa vie toute la soirée et la femme ne l’a jamais rappelé.

7o Tana Mongeau

L’histoire de Tana avec un harceleur s’est étendue sur plus de dix ans et elle en a régulièrement parlé avec ses abonnés. Dans une vidéo, elle a expliqué qu’elle sentait parfois une présence la nuit. Les soupçons auraient été confirmés avec des polaroïds d’elle qui dort.

8o Willow Smith

Le harceleur de Willow s’en est pris à elle sur internet pendant des années avant de passer à l’acte. L’individu s’est rendu chez elle en 2020, s’introduisant dans sa maison pendant que Willow était en voyage. Plus tard, Willow a découvert un campement à l’extérieur de chez elle, d’où elle croit que la personne l’observait. Elle a fait une demande à la cour pour éloigner l’homme.

9o Lindsay Lohan

Lindsay Lohan a vécu l’horreur, car un homme l’a harcelée pendant des années. En 2011, elle a publié une photo de l’individu sur Twitter en indiquant qu’il la harcelait et qu’il la menaçait. Daniel Vorderwulbecke a été arrêté en 2014. L’homme a déclaré que lui et Lindsay communiquaient tous les jours sur les réseaux sociaux et il croyait qu’ils étaient mariés.

10o Selena Gomez

Selena Gomez avait acheté une propriété à Calabasas et un individu s’est introduit par deux fois dans la demeure avant d’être officiellement arrêté. Toutefois, Selena ne se sentait plus du tout en sécurité et a vendu sa maison après seulement 18 mois.

11o Lana Del Rey

Lana Del Rey a été la cible d’un criminel connu des policiers, Michael Hunt. En prévision d’un concert à Orlando que donnait Lana, Michael a publié une série de tweets indiquant qu’il voulait enlever la chanteuse. Il a été arrêté et emprisonné pour 5 ans. Il est sorti en 2014.

12o Rihanna

En mai 2018, Rihanna n’était pas chez elle, mais Eduardo Leon, 27 ans, y était. L’homme aurait escaladé la barrière menant chez Rihanna, aurait réussi à désactiver le système d’alarme et serait resté environ 12 heures à l’intérieur avant d'être trouvé par l’assistante de la chanteuse. Avant de trouver la maison de Riri, il s’était introduit dans une autre demeure, pensant être chez la star. L’homme a été appréhendé par les policiers pour une batterie de méfaits.

13o Ariana Grande

Ariana a vécu bien des moments traumatisants au cours de sa carrière, dont un en août 2021. Aharon Brown, qui harcelait Ariana depuis plus de six mois, attendait la star à l’extérieur de son domicile avec un couteau, menaçant évidemment la sécurité d’Ariana. Une ordonnance restrictive a été émise contre l’homme.

