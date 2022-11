15 suggestions de cadeaux coquins à offrir à sa tendre moitié pour Noël

Partager







Vous pouvez être vilains cette année, vous ne serez pas du mauvais côté de la liste du Père Noël pour autant. Pour épicer un 25 décembre en couple ou pour un échange cadeau audacieux, on offre le plaisir en cadeau.

Plusieurs raisons sont bonnes pour offrir un cadeau sexy à Noël. Pour permettre un moment intime, pour pimenter une vie de couple ou encore pour découvrir de nouveaux gadgets, on ose les cadeaux affriolants. Après tout, c'est le temps des réjouissances.

Voici 15 suggestions cadeaux coquines pour un Noël sexy.

1) Ensemble de lingerie avec corset scintillant - 43$ Pretty Little Thing

La lingerie est un classique et heureusement, elle ne se limite pas à la Saint-Valentin. Le côté scintillant est festif à souhait et la personne qui déballera cet ensemble aura vite fait de se sentir sexy.

2) Ensemble d'huiles à massage comestibles avec serviette - 25$ Amazon

Des huiles à massage sont d'excellents prétextes pour les rapprochements. Un massage sensuel ne vient jamais seul et les sensations physiques perdureront avec cet ensemble.

3) Travaux manuels : recueil de nouvelles érotiques - 25$ Les libraires

Un recueil d'histoires à saveur érotiques québécois qui permet de laisser aller l'imagination. De plus, certains découvriront que Sarah-Maude Beauchesne écrit bien plus que des romans pour adolescents.

4) Womanizer Starlet 2 - 99$ Boutique Luv

LE type de jouet sexuel le plus en vue sur les réseaux sociaux et mentionné par plusieurs influenceuses. L'appareil agit par douce succion et vibration, ce qui procure un plaisir facile.

5) Une séance photo boudoir

Une séance photo boudoir peut être un véritable stimulant de la confiance en soi et par la suite, ce sont des souvenirs impérissables. Un moment qui invite aux rapprochements et à la connexion. Parions-le, donnera envie d'en avoir plus quand la caméra s'éteindra.

6) Bandeau en dentelle pour les yeux - En solde à 10$ Boutique Luv

Un doux bandeau à nouer autour de la tête afin de rendre les moments intimes piquants avec l'être désiré.

7) Jeu Parle, Flirte, Ose pour couples - 24,50$ Amazon

Un jeu de questions selon les envies. Pour en connaître plus sur son partenaire, pour initier des rapprochements et pour un moment chaud.

8) Chandelle Sweaty Orgasmic Manifestation - 29.95$ Smilemakers

Quand les invités seront partis, allumer cette chandelle fera passer l'atmosphère de party à intimité.

9) Peinture comestible pour le corps Vanille chocolatée de Shunga - 17$ Boutique Luv

10) Vibrateur French Lover de Smile Makers - 74,95$ Dynamite

Ce vibrateur imite la sensation d'une langue sur les parties intimes, d'où le nom. Un parfait allié des moments coquins à déposer sous le sapin.

11) Une escapade romantique - Prix variés

Une escapade à deux peut être bien plus que romantique. C'est une occasion de créer des souvenirs sensuels à deux, loin du quotidien.

12) Ensemble de lubrifiants à base d'eau chaud / froid - 45$ Amazon

Le lubrifiant est bien plus important qu'on ne le pense au lit et cet ensemble chaud / froid pourra augmenter les sensations lors des moments à deux.

13) Version miniature du Sexual Magic Tarot - 19,75$ Amazon

Un jeu de Tarot doit toujours être offert en cadeau. Offrez celui-ci pour quelqu'un qui veut se sentir pleinement bien dans son corps et qui veut être en pleine possession de ses moyens, même les plus sensuels.

14) Lot de 6 dés romantiques pour jeux de rôle - 18,54$ Amazon

Des dés pour varier le plaisir à deux et laisser le hasard créer des moments d'intimité.

15) Enseigne néon Corps féminin - 57$ Amazon

Une enseigne pleine de sensualité grâce aux courbes féminines. Un cadeau à afficher sans gêne.

