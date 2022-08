10 idées de coiffures faciles pour les cheveux bouclés

Partager







Les cheveux bouclés sont magnifiques, mais pas toujours faciles au quotidien. Voici quelques idées simples pour les coiffer avec un maximum de style.

Vous avez un don de la nature avec de magnifiques boucles qui font l'envie de celles quoi ont les cheveux droits. Malgré tout, au lever, vous semblez parfois découragées de savoir comment vos cheveux vont collaborer. Rassurez-vous, ça nous arrive à toutes. On vous propose des coiffures que même les débutantes pourront maîtriser.

Voici 10 coiffures à réaliser sur cheveux frisés.

1. Le chignon haut Messy Bun

Le chignon haut négligé sied tellement bien aux chevelures bouclées! Une couette haute savamment terminée en chignon avec quelques couettes laissées ici et là et vous être prête pour la journée.

2. La twist française avec une grosse pince

Les pinces format XXL sont géniales pour une coiffure rapide et tendance. On amasse les cheveux en une couette que l'on tord et on la ramène vers l'intérieur avant de fixer le tout avec une pince.

3. La séparation de côté

Coiffure simple et particulièrement sexy, déplacer sa séparation de côté est une coiffure parfaite pour une date ou une sortie entre amies.

Plutôt que de porter sa séparation au milieu, on définit la séparation avec un peigne et on peut fixer le tout, petits cheveux à l'avant et frisottis, avec du gel et des épingles à cheveux.

4. La queue de cheval basse lichée

Munie d'un vaporisateur d'eau et de votre brosse, humidifiez vos racines afin de délier vos boucles et leur donner un effet lissé, puis attachez le tout en queue de cheval basse.

Un peu de gel ou pâte pour les frisottis et vous avez une coiffure au style très classe. Pour compléter la coiffure de manière spectaculaire, enroulez une mèche de cheveux ou un foulard de soie autour de l'élastique. Effet « wow » garanti.

5. Les chignons sur les côtés

Les chignons qui ornent les côtés de la tête, notamment appelés space buns, sont parfait pour ajouter une touche légère à un look et pour faire la fête, comme on les a souvent vus dans les festivals cet été.

On peut les porter en demi chignons ou en coiffure complète. Sur chaque côté de la tête, créez des chignons selon votre envie du moment, négligés ou plus léchés. Laissez des mèches libres de chaque côté selon votre imagination.

6. La queue de cheval étagée

La queue de cheval étagée fera paraître les cheveux plus longs qu'ils ne le sont en réalité. Un premier étage de cheveux est attaché en une couette bien léchée, de préférence en ajoutant un joli chouchou pour ajouter au style.

Par la suite, le reste des cheveux est attaché sous la queue de cheval déjà en place, assez près de la première pour que la coiffure ne semble faire qu'un. Le résultat sera plus fourni et donnera l'impression de plus longs cheveux. Terminez avec un gel ou une pâte pour éliminer les frisottis.

7. Le bandana

Simple, efficace, sublime. Le bandana a toujours la cote et vous pouvez changer le style de celui-ci selon vos tenues. Pour les jours où vous désirez vous la jouer cool sans devoir y mettre trop d'effort.

8. Les tresses Médusa en demi-couette

Débutez en formant trois sections de cheveux, deux sections hautes sur les côtés de la tête et une à l'arrière. Sur chaque section située sur les côtés, créez différentes tresses pour créer l'effet Médusa, tel que vu sur les célébrités cet été. Terminez en laissant la troisième section détachée.

9. Les tresses qui encadrent le visage

On les a vu beaucoup cet été, et elles continueront de faire sensation. Les petites tresses qui encadrent le visage sont sublimes sur tous les types de cheveux. De chaque côté du visage, on prend une petite section que l'on tresse de manière à créer deux mèches tressées qui feront fureur.

10. Les tresses bulles

Les tresses bulles sont simples à réaliser et laisseront votre visage dégagé toute la journée. En séparant les cheveux en deux couettes, une de chaque côté de la tête, attachez des élastiques à quelques centimètres de distance jusqu'aux pointes de vos couettes, en prenant soin d'ébouriffer légèrement entre chaque élastique avec vos mains ou une petite brosse pour créer un effet de bulle.

La tresse bulle peut aussi être faite simple dans une queue de cheval, ou encore être débutée aux racines, en mode tresse française.

