À chaque saison, ses tendances, et cet hiver ne fait pas exception. Pour traverser les prochains mois, différents styles d'imprimés à mélanger selon nos humeurs nous garderont au chaud.

En scrutant les comptes Instagram mode et les semaines de mode qui ont eu lieu à l'international, on comprend que nos garde-robes seront dynamiques cet hiver avec les différents motifs proposés.

Voici les 5 imprimés qui seront partout cet hiver.

1. Rayures horizontales

Imprimé classique, on voit les rayures horizontales sur les pulls en déclinaison neutre. C'est l'uniforme de la fille cool de l'automne, avec la veste puffer. On portera ces pulls cet hiver. Pour les moments plus éclatés, on opte pour une déclinaison de rayures colorées.

2. Art abstrait

Les imprimés qui ne suivent pas un motif précis et qui ajoutent une touche colorée à vos tenues sont les bienvenus pour contrer le froid de l'hiver. On les porte sur des chandails tout doux ou en déclinaisons psychédéliques pour les soirées.

3. Imprimés félins

Les imprimés félins ne sont jamais bien loin. Rois de vos tenues, les imprimés félins se déclinent en pantalons, blouses et même gilets chauds pour vous donner des allures féroces.

4. Jacquard auprès du feu

Les imprimés style chalet suisse et après-ski sont bien présents sur les gilets chauds et les chaussettes. On s'en revêt pour un moment à deux auprès du feu ou pour rythmer nos looks.

5. Monogramme

Les lettres et logos de marque qui sont imprimés en série s'afficheront cet hiver. C'est le moment idéal pour ressortir son sac ou sa pochette Louis Vuitton vintage avec le classique logo à répétition.

