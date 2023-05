La tendance des lèvres jello sera partout cette saison

Partager







Les tendances estivales se définissent pour 2023 et elles sont lumineuses et juteuses. Pour l'été, croquez à pleines dents dans la tendance jello.

Fraises, raisins, framboises, on s'inspire de nos fruits favoris pour des lèvres juteuses et parfaites pour les sorties en terrasse entre amies ou un souper romantique. De plus, la technique est très facile, pas besoin d'être une guru beauté pour réussir le look.

Les lèvres jello, aussi appelées «en gelée», sont essentiellement des lèvres légèrement teintées avec un fini huileux et hydraté. La tendance est très présente chez les Coréennes et nous remémore les lèvres ombrées d'il y a quelques saisons.

Comment reproduire le look

Version facile:

Plusieurs manières sont possibles pour avoir une bouche aux allures de confiture de fraises fraîches et de sucette glacée au raisin. La manière la plus simple est d'appliquer quelques points de rouge à lèvres pour une touche de couleur et bien l'étendre à l'aide d'un doigt. Par-dessus, on fait l'ajout d'un baume hydratant qui viendra donner cette sensation juteuse.

Version précision:

Pour les plus aguerries, la lèvre juteuse débutera par un cache-cerne pour mettre en lumière les teintes utilisées. Ensuite, concentrez-vous sur le centre de la lèvre inférieure en utilisant un produit teinté mat que vous viendrez étendre sur la lèvre du haut en pinçant doucement la bouche. Créez un halo en étirant le produit vers l'extérieur des lèvres, mais attention de laisser une partie sans teinte. L'autre étape est d'ajouter un brillant à lèvres translucide tout en vous assurant de ne pas mélanger le produit mat au produit brillant.

Vous pouvez également utiliser des brillants à lèvres teintés pour un résultat sans tracas.

À vous de jouer!

