9 balados québécois à écouter

Les balados, ou si vous préférez, les podcasts, sont des bons moyens pour faire changement de Netflix, mieux faire passer un trajet de transport en commun, se détendre dans le bain et même pour dormir.

Plusieurs Québécois(e) sont à la barre de podcasts qui rejoignent diverses passions. C'est le temps d'ajouter les suivants à votre liste de lecture. Il y en a pour tout les goûts!

Voici 9 baladodiffusions québécoises à dévorer.

Dans cette nouvelle balado, les deux animatrices Élisabeth et Léa explorent la carte du ciel de leurs invité.es afin de découvrir si ceux-ci se sentent alignés avec leur signe. Qu’ils soient d’emblée fans d’astrologie ou complètement sceptiques, les invité.es seront amenés à voir leurs personnalités sous un autre angle et pourront amorcer une réflexion sur le sujet de façon légère et accessible.

La balado où Lysandre Nadeau et Dre Point G (Joanie), abordent sans tabou la sexualité. Elles accueillent des invités qui livrent leurs secrets ou encore leur témoignage parfois drôle, parfois controversé, parfois touchant, le tout dans le plus grand respect et beaucoup de plaisir.

La balado Dose de Psy, par Dre Janick Coutu, psychologue, est une discussion sur la santé mentale. Des témoignages, des entrevues avec des experts et des apprentissages sur la santé mentale en font un podcast qui peut faire beaucoup de bien.

Trois jeunes femmes afrodescendantes, une mission. Celle de créer des conversations sur des sujets encore tabous au Québec. Naï, LauToTheRey et Christie Gourdet désirent montrer les richesses émanant de la diversité culturelle. Elles abordent le tout en profondeur, mais toujours avec une touche d'humour. Des conversations ouvertes, propices à l'échange qui font toujours grandir un peu.

La reine du true crime, Victoria Charlton, raconte des histoires de disparitions, de crimes odieux et de différents aspects reliés aux affaires criminelles québécoises et internationale. Des podcasts à donner froid dans le dos.

Kathy Marquis, son panel de femmes inspirantes et leurs invités parlent ouvertement de leur parcours personnel, le besoin d'apprentissage et d'évolution. Le projet Génération Sidechick désire offrir aux femmes des outils concrets afin de mener une vie saine, équilibrée et pleinement épanouie.

Le couple formé par l'humoriste Thomas Levac et sa conjointe Stéphanie Vandelac reçoit des invités différents chaque semaine et discute de tout et de rien, en plus de lire des dates catastrophiques envoyées par les auditeurs.

Avec une approche féministe et moderne, Laura-Gabriel et Marilou discutent en profondeur de divers sujets concernant les relations amoureuses et la liberté sexuelle dans la vingtaine. Un podcast rempli d'anecdotes et de conseils qui font du bien à l'ère des réseaux sociaux.

Un podcast qui risque de vous surprendre, Ce n'est qu'une théorie explique pourquoi les évènements marquants de l'histoire, 5G, 11 septembre, QAnon, entre autres, sont les objets de théories du complot qui rassemblent des milliers de personnes. Alexandre Moranville-Ouellet propose de mieux comprendre ces phénomènes qui perdurent et de confronter ces théories au travail des experts, pour voir justement si ce ne sont que des théories!

