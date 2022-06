Les 10 meilleures brumes fixatrices pour un maquillage qui tient toute la journée

Partager







Pour faire face à la journée, surtout en été, on doit fixer notre maquillage pour éviter que nos fards et produits ne se déplacent sous l'effet de la chaleur. On veut également que l'oeuvre reste en place longtemps!

C'est pourquoi on fait appel à des brumes fixatrices. La brume fixera votre maquillage et vous donnera un teint frais tout au long de la journée. Il en existe plusieurs selon le type de peau et l'effet désiré.

Voici les 10 meilleures brumes fixatrices pour un maquillage de longue durée.

1. Fixateur All Nighter Setting Spray à la vitamine C - Urban Decay chez Pharmaprix

Prix: 42$

Pourquoi on l'aime: La vitamine C et la tenue

Description: Le fixateur All Nighter porte bien son nom, puisqu'il fait tenir le maquillage jusqu'à 16 heures. Celui-ci est infusé d'eau de fleur de cactus en plus d'être enrichi en vitamine C.

2. Vaporisateur de finition au fini repulpant - NYX

Prix: En solde à 9,60$ au lieu de 12$

Pourquoi on l'aime: Son prix

Description: Le vaporisateur au fini repulpant donne un effet lumineux et hydrate la peau tout en protégeant le maquillage pour le garder en place jusqu'à 24 heures.

3.Vaporisateur fixateur pour protéger et faire tenir le maquillage Blue Filter - Ilia chez Sephora

Prix: 49$

Pourquoi on l'aime: La formule végane

Description: La brume Ilia est remplie d'actifs marins, et d'extrait de Tara pour protéger votre peau de la pollution quotidienne tout en tenant en place votre maquillage. Le fixateur protège aussi de la lumière bleue des écrans. De plus, l'odeur de lavande est divine.

4. Base de teint et fixateur en vaporisateur Fix Magic Radiance - MAC chez Sephora

Prix: 42$

Pourquoi on l'aime: Un classique avec un plus

Description: Le fixateur de teint MAC est utilisé depuis longtemps par les artistes maquilleurs et il est aussi dans nos trousses au quotidien. On l'aime parce qu'il est aussi efficace en base de teint qu'en finition et il est agrémenté de vitamine C, d'acide hyaluronique et d'huiles essentielles.

5. Fixateur The POREfessional: Super Setter Setting Spray - Benefit chez Pharmaprix

Prix: 43$

Pourquoi on l'aime: Minimise l'apparence des pores

Description: Comme son allié la base de teint POREfessional, le fixateur donne un effet de peau unifiée et floutée grâce à une poudre qui estompe délicatement et reflète la lumière. La tenue est d'environ 16 heures.

6. Brume Magique Matte - E.L.F. sur Amazon

Prix: 5,97$

Pourquoi on l'aime: Rapport qualité/prix

Description: E.L.F. est une marque sur laquelle se fier si on n'a pas envie de dépenser beaucoup pour son maquillage mais qu'on a envie de quelque chose d'efficace. La brume Magique Matte éliminera la surbrillance et évitera au maquillage de couler durant la journée.

7. Brume fixatrice et rafraîchissante Hydro Grip - Milk Makeup chez Sephora

Prix: 48$

Pourquoi on l'aime: La brume est non-asséchante

Description: Alliée des peaux sèches, la brume Milk Makeup offre une tenue de 12 heures sans tirailler la peau, puisqu'elle est sans alcool. Elle confère un éclat visible et aéré tout en tenant le maquillage en place.

8. Brume de fixation continue - Morphe sur Amazon

Prix: 38,77$

Pourquoi on l'aime: L'application large

Description: L'embout de la brume est conçue pour couvrir une large section de visage à la fois, ce qui permet de ne laisser aucune surface maquillée au hasard. La tenue est également l'une des favorites chez beaucoup d'utilisatrices, qui reviennent à ce produit.

9. Brume fixatrice de maquillage FPS 30 - Coola chez Sephora

Prix: 51$

Pourquoi on l'aime: Sa protection FPS

Description: L'écran que forme la brume Coola protège contre les rayons nocifs du soleil et hydrate la peau tout au long de la journée, sans compromettre le maquillage.

10. Vaporisateur fixateur de maquillage trois-en-un Make It Dewy - Milani chez Pharmaprix

Prix: 16$

Pourquoi on l'aime: L'aspect multi-tâches

Description: Le vaporisateur Milani peut être utilisé comme apprêt ou comme finition qui durera jusqu'à 16 heures. Vous pouvez aussi imprégner votre peau de la brume pour obtenir un effet lumineux sur visage propre et sans maquillage, simplement pour donner de l'éclat.

