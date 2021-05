Les meilleures crèmes solaires pour le corps

Partager







Quand vient le temps de trouver une crème solaire efficace et disponible en pharmacie ou en ligne, vous pouvez vous fier à cette sélection testée et approuvée de meilleures crèmes solaires pour le corps.

On sait qu'il est crucial de protéger sa peau du soleil, mais comment choisir le produit qu'il nous faut? En voici 10 qui sauront vous plaire.

Voici donc 10 crèmes solaires pour le corps à essayer dès maintenant :

1. Crème solaire FPS 30 et baume après-soleil de Clarins, 52$ pour le coffret en Pharmacie

Cette crème protège contre les UVA et UVB et les effets néfastes du soleil, tout en hydratant la peau pour donner un bronzage magnifique. La marque propose aussi un baume apaisant après soleil, qui rafraîchit et hydrate la peau en profondeur. Clarins propose les deux produits dans un coffret pratique qui va sauver votre peau cet été!

2. Crème solaire minérale hydratante FPS 30 de Attitude, 24,95$ en ligne

Cet écran solaire minéral FPS 30 forme une barrière qui protège contre les rayons UVA et UVB! Efficace et hypoallergénique, cette crème solaire est certifiée ECOLOGO. Sa formule est faite à base d’ingrédients naturels et est idéale pour offrir une protection à large spectre. De plus, étant non parfumée, cette crème solaire est douce et convient aux peaux sensibles.

3. Lait Solaire Corps FPS 50+ de Biotherm, 40$ en Pharmacie

La formule de cette crème solaire permet d’être absorbée rapidement, ce qui donne une texture légère et non collante sur la peau. Elle est donc parfaite pour une application quotidienne, qui vous protègera tout au long de l'année. De plus, le lait solaire pour le corps offre une protection FPS 50!

4. Écran solaire Protect & Hydrate FPS 30 de Aveeno, 30$ pour 2 en Pharmacie

Cet écran solaire hydratant Aveeno offre une protection de FPS 30. Sa formule à base d'avoine offre une hydratation qui durera toute la journée. Cet écran solaire sans huile est aussi résistant à l'eau et à la transpiration durant 80 minutes. Aveeno offre un coffret contenant deux tubes au format idéal pour être glissé dans son sac de plage.

5. Lotion FPS 60 Idéal Soleil Sport de Vichy, 29,95$ en ligne

Cette crème de Vichy à FPS 60 est la toute première à posséder la technologie “Wet Skin”, signifiant qu'elle peut être appliquée directement sur peau mouillée! La texture de cet écran solaire est confortable puisqu'elle est non grasse et donne une sensation de fraîcheur sur la peau. De plus, elle ne laisse pas de traces blanches sur la peau!

6. Écran solaire en bruine FPS 60 Ultra Sheer de Neutrogena, 17,49$ en Pharmacie

Cet écran solaire de Neutrogena SPF 60 offre une protection efficace à large spectre contre les rayons UVA et UVB qui causent le vieillissement prématuré de la peau, ainsi que les brûlures. Le fini ultraléger est non gras et cette formule testée par des dermatologues est sans huile, donc ne risque pas de bloquer les pores de la peau!

7. Lotion Solaire Island Sport FPS 50 de Hawaiian Tropic, 10,77$ sur Amazon

Cette lotion solaire dotée d’un parfum tropical permet de résister à l’eau et à la sueur jusqu’à 80 minutes! De plus, sa formule s’absorbe très rapidement tout en offrant une protection UVA et UVB. L’effet léger sur votre peau vous laissera agréablement surpris!

8. Écran Solaire SPF 50 Anthelios de La Roche Posay, 32$ en ligne

Cette brume fraîche ultralégère de La Roche Posay est non grasse et pénètre rapidement, laissant la peau sèche et propre. Parfaitement adaptée pour les activités de plein air, elle offre un facteur de protection solaire de 50. Ce produit convient aux peaux même les plus sensibles, comme toute la gamme La Roche Posay!

9. Lotion écran solaire Toucher Soyeux FPS 50+ de Hawaiian Tropic, 12$ en Pharmacie

Cet écran solaire offre une protection SPF 50+ et laissera votre peau radieuse. Le corps sera protégé des rayons néfastes du soleil, la peau sera hydratée et, bonus, le fini légèrement brillant de la crème donnera un look lumineux à votre peau.

10. Lotion FPS 50 Idéal Soleil Toucher Sec de Vichy, 29,95$ sur Amazon

Le point incontournable de cette lotion solaire est définitivement son fini mat et non gras qui est souvent difficile à trouver dans une bonne crème solaire. En plus d’être idéale pour les peaux grasses, son absorption est de longue durée, elle résiste à l’eau, la transpiration et le sébum.

