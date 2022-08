Les meilleures encres à lèvres pour adopter la tendance

Partager







Du rouge à lèvre, vous on n'en portez plus beaucoup depuis les deux dernières années. Pour toute occasion, on se tourne plutôt vers les encres à lèvres. Plus légères, plus confortables et plus durables, on craque!

Les coloris sont plus doux sur les lèvres avec des teintures à lèvres. Celles qui sont moins expérimentées avec le maquillage des lèvres pourront facilement adopter la tendance. De plus, la majorité des lip stains sont sans transfert et non-collants. Aucun risque de tache ou de bavure.

Voici les meilleures encres à lèvres à découvrir.

1. #Cheekylips Water Tint de Soda, 8,50$ en ligne

Une teinte subtile, modulable et confortable à porter sur les lèvres et les joues pour un look monochrome.

2. Teinte lèvres et joues Benetint de Benefit, 24$ chez Sephora

Produit coup de coeur des utilisatrices qui rachètent constamment le produit pour sa polyvalence. On l'adopte nous aussi!

3. Eau à lèvres Clarins, 29$ en lignes

L'eau à lèvre Clarins est hydratante, dure toute la journée et offre une couleur modulable qui nous ravit. Les produits à lèvre Clarins sont approuvés par tellement d'adeptes de maquillage.

4. Brilliant Signature, Encre à lèvres Couleurs vibrantes L'Oréal Paris, en solde à 7$ en pharmacie

Le fini de cette encre à lèvre est mat, un must pour un look femme fatale, au quotidien.

5. Encre hydratante pour les lèvres Poutsicle Fenty Beauty, 30$ chez Sephora

Ce produit est parmi les encres à lèvres les plus hydratantes de cette liste et au-delà. Le fini est modulable pour un look translucide ou moyen.

6. Color pot lip and cheek stain encre à lèvres Planet Revolution Beauty, 10$ en lignes

La formule en pot de cette encre à lèvres et joues est crémeuse, hydratante et les couleurs sont sublimes. Au doigt ou au pinceau, vous pourrez appliquer le produit et créer de l'art!

7. Baume à lèvres teintées Sheer Touch The Body Shop, 16$ en ligne et en boutique

Produit multitâches infusé d'aloès mexicain issu du Commerce communautaire et équitable, le Sheer Touch offre une touche de couleur subtile, mais remarquable.

8. Cheek Slime lips+ cheeks collagène Freck Beauty, 18,35$ en ligne

Ce produit sans huile se traîne facilement dans le sac à main ou les bagages pour créer un look frais en 5 minutes.

9. Encre à lèvre crémeuse liquide Sephora Collection, 19$ chez Sephora

Un produit meilleur vendeur de chez Sephora, l'encre à lèvres crémeuse offre un confort toute la journée, aucun transfert et un fini mat.

10.Teinte à Lèvres Brillante avec Sérum HydratantVitality Lip Flush StainTM It Cosmetics, 29$ en ligne

«Un brillant à lèvres ultra hydratant sans effet collant qui glisse comme un sérum léger et qui habille les lèvres d’une couleur veloutée qui dure toute la journée!»

