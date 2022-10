Meilleures friperies à Montréal : 5 adresses à découvrir

Partager







Acheter vintage est une bonne option pour le budget, mais aussi pour l’environnement. Vous redonnez une deuxième vie aux vêtements tout en faisant votre part pour la nature.

En plus, il n’y a rien de mieux que de faire les friperies entre amis, un café à la main, le samedi!

Voici donc 5 friperies à découvrir à Montréal:

Ici, on vous propose un service d’échange de vêtements. C’est donc l’occasion parfaite de vous défaire de quelques vieux morceaux (encore cool) pour en trouver de nouveaux sans vous ruiner. Chaque visite coûte 18$ et l’abonnement annuel est à 155$. Les membres peuvent même shwapper en ligne! Vous y trouverez des vêtements de marques comme Frank and Oak, Zara, COS, Madewell, Anthropologie et plusieurs autres.

6682, rue Jeanne-Mance, Montréal (Mile-Ex)

4710 St-Ambroise, Suite 265 (Escalier A), Montréal - (St-Henri)

Située au cœur de La Petite-Patrie, cette jolie boutique de trucs rétro et contemporains vous offre une panoplie de possibilités. Vous y trouverez des objets pour la maison, des trucs zéro déchet, des idées cadeaux et surtout pleins de jolis vêtements seconde main.

6534 boul. Saint-Laurent, Montréal

Les vrais amoureux du seconde main seront heureux de mettre les pieds dans la boutique LNF située dans le Mile-End. Vous y trouverez une sélection de vêtements triés sur le volet, des chaussures et des accessoires d’occasion qui feront tourner les têtes. Suivez-les sur Instagram pour découvrir leurs nouveaux arrivages quotidiennement.

5319 du Parc, Montréal

L’Empire de l’échange vous propose un système d’échange de vêtements en échange de crédit en magasin. C’est un moyen efficace et sympathique de redorer sa garde-robe sans se ruiner. En plus de cette option, les clients de l’Empire de l’échange pourront repartir chez eux avec de jolis objets pour la maison, des savons qui sentent le ciel, de belles tasses réutilisables, des affiches et des vêtements seconde main toujours très cool.

5225 Saint-Laurent, Montréal (Mile-End)

6796 Saint-Laurent, Montréal (Petite Italie)

Chez Renaissance, il faut avoir un peu de patience et du flair. Ici, il n’y a pas personne qui fait de tri à l’avance, il y a donc beaucoup, beaucoup de choix de vêtements et d’objets pour la maison. Peu importe vos goûts, vous devriez trouver quelque chose qui vous plait. Les prix sont raisonnables et les trouvailles souvent nombreuses!

Toutes les succursales ici.

