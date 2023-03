14 friperies en ligne pour de beaux vêtements uniques à petits prix

Partager







Les friperies n’ont bien souvent rien à envier aux magasins à grande surface. Originales, uniques et différentes, les pièces qu’on y retrouve ont souvent beaucoup de style. Que vous aimiez les looks chics, décontractés ou vintage, vous ferez une foule de trouvailles.

De plus, maintes influenceuses et célébrités ne jurent que par les friperies pour des pièces uniques pour voyager, sortir ou se créer un look de festival Instagrammable. Marianne Plaisance, Emy Lalune, Milaydie Bujold, Cassandra Bouchard, Elisabeth Rioux, Emy-Jade Greaves, elles adorent magasiner des vêtements seconde main!

Voici 14 friperies en ligne pour dénicher de jolies fringues à petits prix.

Gros coup de cœur pour cette friperie à l'européenne. Tout est beau et hyper propre. Des vêtements soignés. Il faut être rapide, car les pièces partent très vite.

Ici, vous pouvez vendre ou acheter des fringues de n’importe quelle bannière (Zara, Shein, H&M, Aldo, etc.). La présentation est épurée, simple et efficace. On aime le fait de pouvoir magasiner par province, marque ou prix.

Les pièces des plus grands designers s’y retrouvent à des prix considérablement réduits. On peut faire nos recherches par couturier et la section des robes est sublime.

Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des vêtements neufs ou d’occasion, de la décoration et même de l'électronique. La plateforme compte plus de 80 millions d'utilisateurs, ce qui en fait l’une des expériences shopping les plus connectées au monde.

Les découvertes vintages sont au menu! Une sélection de vêtements d’occasion chics et de bon goût. Manteaux, souliers, sacs, robes... vous pourrez assurément faire plusieurs achats intéressants.

On nous propose juste du beau... juste des vêtements, chaussures et accessoires de designer! C’est l'endroit parfait pour des trouvailles haut de gamme pour femmes et hommes.

Ici, vous pourrez mettre la main sur des sacs luxueux sans avoir besoin de débourser un prix exorbitant.

Cette boutique de Gatineau est une friperie haut de gamme pour femmes. Les vêtements sont choisis avec un souci de la qualité.

Si vous aimez le vintage authentique, vous adorerez les sections pour femmes et hommes. On apprécie particulièrement le choix d’objets anciens évocateurs de souvenirs et d'histoire.

Une jolie boutique de vêtements et d’accessoires vintage sélectionnés et mis en valeur par deux sœurs qui partagent leur passion pour la mode, le vintage, et les belles choses en général.

Un site torontois, lancé par une mère et sa fille, et présentant une impressionnante collection de designers (Chanel, Gucci, Dior, Courrèges, etc.).

Une application gratuite qui s’utilise de façon hyper simple. Vous pouvez acheter ou vendre des items. Dans le deuxième cas, votre garde-robe virtuelle sera créée et certains acheteurs pourraient vous faire une offre pour acheter plus d’un vêtement.

La friperie a pignon sur rue à Montréal et à Québec, mais offre aussi un vaste choix de beaux morceaux en ligne.

Une friperie écologique et éthique qui dépose chaque semaine sur son site de nouveaux arrivages tous frais!

