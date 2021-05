Les 10 meilleures poudres bronzantes pour tous les budgets

Partager







Quand vient le temps de trouver un bon bronzeur disponible en pharmacie ou en ligne, vous pouvez vous fier à cette sélection testée et approuvée de bronzeurs.

Une poudre bronzante est idéale pour sculpter son visage, et se donner un peu de couleur pour imiter les effets sur soleil sur la peau.

Par contre, personne ne veut d'un visage orange ou de stries sur le visage! C'est pourquoi il faut utiliser un bronzeur adapté à notre teint, et de qualité.





Voici donc les 10 meilleurs bronzeurs à se procurer dès maintenant:

10. Bronzeur chaud instantané Sun Stalk’r de FENTY BEAUTY par Rihanna

Prix: 40$ chez Sephora

Avec sa formule légère et très modulable, cette poudre bronzante est idéale pour un effet naturel. De plus, ce produit est végétalien et sans cruauté envers les animaux! Il est offert en 9 couleurs et adapté à tout type de peaux. Ce n’est pas pour rien que ce produit est un favori de la communauté Sephora!

Note: 4.6/5

Commentaire: « LA meilleure poudre bronzante que j'aie jamais utilisée. Si facile à estomper, et la couleur est si parfaite, pas orangé, ni trop rougeâtre. Cette couleur convient parfaitement à ma peau. C'est si beau! 100% recommandé. »

9. Poudre bronzante matte de NYX

Prix: 14,49$ en Pharmacie

Ce bronzeur en poudre fourni un fini velouté à la peau et une sensation de légèreté. Il offre un look bronzé naturel et une touche de soleil au visage. En plus, son application facile procure une bonne couvrance, sans être trop intense. À ce prix, c'est certainement un produit à essayer!

Note: 4,4/5

Commentaire: « J'avais peur que ce soit trop orange, c'est en fait parfait. C'est pigmenté sans être trop intense, la texture et la finition sont lisses! Tellement contente de l'avoir acheté! »

8. Poudre bronzante naturelle de Rimmel

Prix: 9,49$ en Pharmacie

Cette poudre bronzante de Rimmel est soyeuse sur la peau et donne un bronzage magnifique. Le produit est offert en 4 teintes qui fonctionnent bien avec plusieurs tons de peau sans fini orange. En plus, le rapport qualité prix est assez impressionnant!

Note: 4.5/5

Commentaire: « J'adore, je suis si pâle que toute la poudre bronzante me semble orange mais cette poudre bronzante est incroyable, elle a l'air si naturelle et la formule est parfaite! »

7. Bronzeur ensoleillé de BECCA Cosmetics

Prix: 50$ chez Sephora

La formule du bronzeur de la marque Becca offre une texture ultra-crémeuse. Cette poudre pressée crée un effet bronzant naturel. Le produit est super pigmenté, mais il s’applique bien sur la peau. Le bronzeur est sans parabènes ni produits chimiques.

Note: 4.7/5

Commentaire: « Mon produit de maquillage préféré. Me donne de la profondeur, de la dimension, de la chaleur et de l'éclat. Cette couleur est absolument MAGNIFIQUE sur les tons de peau plus foncés. Je l'applique sur les côtés de mon front, sous mes pommettes et sur mon nez là où le soleil frappe. Je ne peux pas vivre sans ce produit. »

6. Poudre bronzante au beurre de Murumuru de Physicians Formula

Prix: 22,99$ en Pharmacie

Cette poudre bronzante donne à la peau une apparence saine à l'aide des pigments qui offrent une lueur naturelle et ensoleillée. La formule est enrichie de beurre de Murumuru et promet un éclat radieux et lumineux. Ce bronzeur est ultra populaire grâce à sa texture crémeuse et son odeur et, bonus, il se trouve en pharmacie!

Note: 4.8/5

Commentaire: « Je ne peux pas trouver les mots pour dire à quel point j'aime ce produit. Quand je suis pressée le matin, c'est la seule chose que j'applique avant de sortir de chez moi! Il me donne un bronzage parfait, défini mes pomettes et encadre mon visage. C'est probablement le meilleur produit de maquillage que je n'ai jamais acheté. Et il sent bon!»

5. Mega Bronzer Coconut Perfect Tan de Marc Jacobs

Prix: 45,50$ chez Sephora

Le bronzeur de Marc Jacobs est doté d’une fragrance fraîche à la noix de coco. Non seulement son odeur est agréable, mais son fini mat éclatant est impeccable. Cette poudre vous donnera un bronzage flatteur sans stries sur la peau. Son emballage est muni d’un grand miroir ce qui est pratique pour des retouches, peu importe l’endroit.

Note: 4.5/5

Commentaire: « Ce produit est tellement génial !!! D'abord l'emballage: si minimaliste, le miroir est une bombe et le produit est énorme par rapport à la plupart des autres bronzeurs. Ensuite, le produit lui-même: si beau, si facile à mélanger et à construire! Il n'a pas l'air irrégulier ou trop orange! »

4. Poudre bronzante matte au chocolat Soleil de Too Faced

Prix: 42$ chez Sephora et en Pharmacie

La poudre bronzante de Too Faced est infusé de poudre de cacao, ce qui lui donne une odeur qu'on adore! Le produit offre un fini mat et longue tenue. De plus, le résultat est naturel sans aucun ton orangé. Vous pouvez autant l’utiliser pour le contouring que pour un léger teint bronzer.

Note: 4.6/5

Commentaire: « J'ai l'air si bronzée, mais pas orange. C'est le premier bronzeur que j'ai trouvé qui me donne un look radieux et bronzé. En plus, cela me permet d'agencer la couleur de mon visage à celle de mon corps puisque ne me fait pas bronzer le visage. Je vais assurément l'acheter de nouveau!»

3. Poudre bronzante de Smashbox

Prix: 41$ en Pharmacie

Ce bronzeur est en fait le soleil de la Californie, mais dans une poudre! Il vous donnera un look bronzé grâce à sa formule pigmentée, mais facile à diffuser. Cette poudre bronzante ultra longue tenue ne donnera jamais un fini orangé ou «patchy».

Note: 4.7/5

Commentaire: « Cette poudre bronzante est devenue de loin ma préférée. Belle couleur, s'applique très uniformément et dure bien. J'ai essayé de nombreux bronzeurs, c'est mon choix maintenant. »

2. Poudre bronzante de NARS

Prix: 50$ chez Sephora et en Pharmacie

La teinte Laguna de Nars est rapidement devenu un produit culte chez les fans de maquillage. La formule légèrement brillante donne un teint bronzé et lumineux. Pour celles qui préfèrent un bronzeur de couleur ni trop chaud ni trop froid, ce produit de NARS est certainement pour vous!

Note: 4.7/5

Commentaire: « J'ADORE cette poudre bronzante. La couleur est parfaite, elle n'est ni trop chaude ni trop froide. J'ai la peau de couleur olive, mais je pense que cela correspondrait également à d'autres tons de peau. Il est également très malléable et ne sort pas irrégulier comme les autres bronzeurs. »

1. Bronzeur mat Hoola de Benefit Cosmetics

Prix: 40$ chez Sephora et en Pharmacie

Cette poudre bronzante au fini mat est parfaite pour tous les jours ou pour un maquillage plus glamour! Elle offre une couleur d'apparence naturelle et elle est facilement superposable pour plus d'intensité. Bonus : le produit est offert avec un pinceau pratique pour définir les contours de notre visage!

Note: 4.7/5

Commentaire: « Ma poudre bronzante préférée! Donne à votre peau un éclat chaud et mat et peut facilement superposer votre fard à joues et mettre en valeur. Idéal pour le bronzage et le contouring.»

