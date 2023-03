Les meilleurs facials à Montréal et les environs pour se faire chouchouter

Partager







L’hiver tire à sa fin et, à moins que vous n'ayez eu la chance de vous envoler vers une destination soleil, il laisse certainement derrière lui des peaux en grand besoin d’amour. Dans l'attente de recevoir une bonne dose de vitamine D, des soins pour le derme pourraient s’avérer chouettes!

Voici donc 7 endroits où faire un bon facial à Montréal et dans les environs:

1o Espace Nomad

À L’Espace Nomad, on peut s’attendre à recevoir des soins axés sur le corps et l’esprit. Il utilise des produits qui s’ancrent dans une approche holistique et a recours à une herboriste qui concocte tous ses soins corporels sur place. On aime particulièrement son offre de soins pour les yeux, efficaces pour aider à éliminer les poches, les cernes et les ridules.

4660, boulevard Saint-Laurent

2o Caudalie

Saviez-vous que la populaire maison de cosmétiques française Caudalie offre des soins pour la peau dans sa boutique-spa du Quartier DIX30? En effet, il est possible d’aller s’y laisser dorloter selon les principes de la Vinothérapie, sa gamme de produits primés qui allie les actifs naturels issus de la vigne et du raisin à des rituels de soins exceptionnels pour prodiguer des soins pour le visage et le corps uniques au monde. Pour prendre rendez-vous, c’est juste ici !

9140, boulevard Leduc #170, Brossard

3o Seed & Rind

Chez Seed & Rind, on peut s’attendre à une expérience au-delà des soins. L’établissement du Sud-Ouest de Montréal s’ancre dans une approche de beauté holistique qui se traduit non seulement par des soins ayurvédiques, mais aussi par une confection de produits artisanaux et par un service de consultation personnalisé. La propriétaire du salon souhaite encourager les femmes à s’approprier des rituels beauté qui contribuent à dévoiler leur pleine radiance, tout en encourageant un équilibre global du corps-esprit.

2030, boulevard Pie-IX, Suite 220

4o Espace Beauties Lab

Le Beauties Lab est un espace self-care éthique et inclusif du Mile-End. Unissant des experts et des passionnés de la beauté, il démocratise les soins de la peau et facilite l’intégration de produits écoresponsables et éthiques dans nos routines. Leur service le plus populaire est sans contredit le Self Love, un traitement du visage adapté à chaque peau d’une durée de 30, 60 ou 90 minutes.

10, avenue Laurier O, 3e étage

5o Salon La Loge

On se sent presque chez soi à cette adresse bien-aimée de l’avenue Laurier. Sans prétention, ce salon offre des soins bios à prix abordables dans un espace chaleureux. Ses plus récents soins s’inspirent de la sagesse ayurvédique et incluent des points énergétiques, un masque de quartz clair ainsi que de l’aromathérapie. À découvrir!

5237 A, avenue du Parc

6o Bota Bota

Pensez à faire un tour à bord du Bota Bota pour une expérience détente à 360 degrés, car le spa offre de nombreux soins du visage, en plus des bains accessibles et des massages offerts sur place. Nettoyage, exfoliation, massage et hydratation complète vous seront prodigués pour vous redonner un éclat naturel tant apprécié.

Entrée McGill, rue de la Commune

7o Kēp Skincare

Spécialiste des soins du visage, Kēp Skincare propose des traitements hautement spécialisés pour s'attaquer à tous les types d’enjeux. Son facial Signature est sans contredit un incontournable, mais n’hésitez pas à découvrir ses différents soins allant de la microdermabrasion au traitement à la lumière rouge.

4029, rue Notre-Dame Ouest

