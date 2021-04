Les 10 meilleurs mascaras waterproof qui vont résister à tout

Partager







Quand vient le temps de trouver un mascara efficace et disponible en pharmacie ou en ligne, vous pouvez vous fier à cette sélection testée et approuvée de mascaras hydrofuges.





Top 10 des meilleurs mascaras waterproof

10. Mascara hydrofuge New York Lash Sensational Waterproof de Maybelline

Courtoisie

Prix: 11,99$ chez Pharmaprix

Effet: Éventail sensationnel.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara ajoute du volume et de la longueur en raison de sa formule liquide qui enveloppe les cils de la racine jusqu'aux pointes. Ne craignez rien, malgré qu'il soit à l'épreuve de l'eau, il se retire facilement à l’aide d'un démaquillant pour les yeux. Vous serez ravis du résultat!

9. Mascara hydrofuge Telescopic de L'Oréal

Courtoisie

Prix: 15,99$ chez Pharmaprix

Effet: Longueur intense.

Pourquoi on l’aime : Ce mascara est doté d’une brosse flexible à deux côtés. Le côté plat augmente visiblement la longueur des cils et le côté peigne sépare précisément les cils. Ceci vous donnera donc un look faux cils et un résultat sans grumeaux. De plus, il est sans parfum et convient donc aux yeux sensibles.

8. Mascara hydrofuge Lash Sensational Sky High de Maybelline

Courtoisie

Prix: 11,29$ sur Amazon

Effet: Volume 360 ̊.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara offre un volume de tous les angles et une longueur impressionnante. De plus, la brosse à mascara se plie pour s'assurer de recouvrir chaque cil de sa formule waterproof infusée d'extrait de bambou et de fibres. Un démaquillant pour les yeux élimine facilement cette formule imperméable!

7. Mascara hydrofuge High Impact de Clinique

Courtoisie

Prix: 27$ chez Sephora

Effet: Volume et longeur.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara sépare les cils, accentue le volume ainsi que la longueur. Grâce à sa formule longue tenue, ce mascara ne laissera aucun résidu et restera en place tout au long de la journée. De plus, il offre une application douce sans grumeaux, même après plusieurs couches!

6. Mascara hydrofuge Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever

Courtoisie

Prix: 30$ chez Sephora

Effet: Courbure et volume.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara enveloppe les cils avec des pigments ultra-noirs et donne un résultat impressionnant! Il sépare les cils à l'aide de la brosse en fibre synthétique en forme de cône. Aussi, il offre une couleur longue tenue et un volume saisissant, mais sans grumeaux.

5. Mascara hydrofuge Better Than Sex de Too Faced

Courtoisie

Prix: 33$ chez Sephora

Effet: Volume longue tenue.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara est idéal pour garder les cils recourbés toute la journée et ajouter beaucoup de volume. Un meilleur vendeur depuis plusieurs année, sa formule est reconnue pour sa tenue impressionnante et le fait qu'elle ne s'écaillera pas, même après une longue journée.

4. Mascara imperméable Lash Princess de Essence

Courtoisie

Prix: 4,99$ chez Pharmaprix

Effet: Allonge et sépare les cils.

Pourquoi on l’aime: On adore ce mascara pour son mini prix, et parce qu'il offre un volume sans grumeaux et une longueur intense. Sa formule végane et sans cruauté donne un effet faux cils qui restera en place jusqu'au moment du démaquillage.

3. Mascara hydrofuge Voluminous Lash Paradise de L'Oréal Paris

Courtoisie

Prix: 16,49$ chez Pharmaprix

Effet: Volume et longeur.

Pourquoi on l’aime: Avec seulement une application, les cils paraissent plus fournis et plus longs! Il donne une jolie définition sans grumeaux. Plusieurs le comparent au Better Than Sex de Too Face, et avec raison!

2. Mascara hydrofuge Air Volume de L'Oreal Paris

Courtoisie

Prix: 11,99$ chez Pharmaprix

Effet: Volume intense.

Pourquoi on l’aime: Cette trouvaille de pharmacie donne un effet de volume intense, tout en étant léger sur les cils. Son application est lisse, sans grumeaux et n'a pas besoin de plusieurs couches pour obtenir le look désiré. De plus, il dure toute la journée, alors oubliez les retouches!

1. Mascara hydrofuge Lights, Camera, Splashes! de Tarte

Courtoisie

Prix: 30$ chez Sephora

Effet: Volume et longeur.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara est un 4 en 1 qui promet volume, longueur, résistance à l'eau et à la sueur et de revitaliser et protéger les cils. Il ne bougera pas durant toute la journée, et offrira un effet faux cils magnifique.

N’oubliez surtout pas le démaquillage!

Voici quelques bons démaquillants pour retirer les mascaras waterproof sans résidus:

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s