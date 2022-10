5 restos les plus populaires à Montréal présentement

Partager







La scène gastronomique de Montréal n’a rien à envie aux plus grandes métropoles du monde. Ici, la bouffe est bonne, les chefs sont talentueux et le vin coule à flots.

Si vous trippez sur la bouffe, voici quelques adresses précieuses à ajouter à votre carnet.

Voici donc les 5 restaurants donc tout le monde parle présentement à Montréal!

Avec un CV aussi garni que le chef Massimo Piedimonte, il est impossible de se tromper. Ce dernier qui a fait ses classes au restaurant Noma (le meilleur au monde), avec Daniel Boulud et dans les cuisines du Mousso a finalement ouvert son propre restaurant durant la dernière année. On s’y rend pour savourer une cuisine italienne complètement chavirée faite avec des techniques inspirantes qui révèle des saveurs parfois complètement nouvelles. Le Cabaret l’Enfer est une expérience en soi!

4094 rue Saint-Denis, Montréal

Les amoureux du vin nature sont rapidement tombés sous le charme du café bar à vin Supernat situé dans Hochelaga. Le décor est magnifique et les plats sont sympathiques. C’est une adresse de quartier qui vaut certainement le détour.

4316 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Encore et toujours populaire, le restaurant Vin Mon Lapin ne cesse d’impressionner avec son menu composé d’assiettes à partager, ses plats frais et savoureux et sa carte de vin impeccable. On s’y rend pour un tête-à-tête tout doux ou encore une soirée où le vin coule bien.

150 rue Saint-Zotique Est, Montréal

Situé sur l’une des plus belles rues du monde (à lire ici), soit la rue Wellington dans le quartier Verdun, le Millmans charme tout le monde. Décrit comme un snack-bar chic, l’établissement propose un menu de déjeuners et de diners sans prétention et frais! Les produits locaux y ont une place importante dans le menu. On retrouve entre autres du pain frais de chez Miette et des bagels de Le Trou.

3779 rue Wellington, Montréal

Ouvert du mardi au samedi, le nouveau restaurant Bon Service propose un menu d’assiettes à partager dans une ambiance festive. On y retrouve des plats de cuisine américaine remixés donc un poulet frit style Nashville, des assiettes de crudo, des crevettes géantes, des légumes fermiers et du moonshine!

22 rue Saint-Paul Est, Montréal

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s