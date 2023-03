Partager







Quartier branché et convivial de Montréal, le Mile-End est un incontournable sur plusieurs plans, et la gastronomie n’y fait pas exception!

De la cuisine fine au repas sur le pouce, voici les meilleurs restaurants du Mile-End:

1o Le Butterblume

Ce restaurant branché situé à l’extrémité est du Mile-End attire une clientèle jeune et décontractée qui cherche à manger frais dans la plus belle des ambiances. Le local lumineux du Butterblume en fait l’endroit parfait pour le brunch du dimanche.

5836, boulevard Saint-Laurent

2o Larrys

Petit frère du Lawrence, le Larry’s est l’option parfaite pour ceux qui veulent commander plusieurs petits plats et les partager, du brunch au 5 à 7. On y sert du bon vin et les employés sont toujours très sympathiques.

5201, boulevard Saint-Laurent

3o Bar Henrietta

Dans cette buvette chaleureuse sont servis d’incroyables petits plats à partager, mais aussi des verres de vin nature et d’importation privée. Vous vous jetterez sur l’incroyable maïs soufflé du Henrietta, qui compte de nombreux adeptes. Sachez que les réservations ne sont pas acceptées.

115, avenue Laurier Ouest

4o Pizza Toni

Le look rétro du Pizza Toni rappelle les comptoirs que l’on pourrait trouver à New York. Le menu, quant à lui, est bien simple: vous avez le choix, pour les saveurs de la pizza, entre fromage, marinara, margherita et pepperoni. Un arrêt très chouette lorsqu’on a une fringale.

104, rue Saint-Viateur Ouest

5o Il Miglio

Un coup d’œil aux photos des pâtes fraîches du Il Miglio suffit pour se donner l’eau à la bouche. Avec plusieurs localisations, dont une dans le Mile-End, le Il Miglio est un gage de qualité à prix doux. Les campanelles aux champignons et truffes sont tout simplement délicieuses.

5235, boulevard Saint-Laurent

6o Île flottante

Le restaurant Île flottante, situé au cœur du Mile-End, est certainement une adresse à découvrir! Les saveurs y sont exquises et travaillées. Si vous avez envie de vivre une expérience gastronomique unique, c’est là que vous devriez aller.

176, avenue Saint-Viateur Ouest

7o Drogheria Fine

(Re)découvrez le restaurant Drogheria Fine, qui offre des gnocchis della Nonna à seulement 5$. Le tout est servi dans une petite boîte et surmonté d’une tonne de parmesan ou de piments forts. Un succès à tout coup!

68, avenue Fairmount Ouest

8o Nita Tout Garni

On tombe instantanément sous le charme de cette sandwicherie qui vend des cafés, des vins d’importation privée et des sandwichs de qualité. Plusieurs choix de sandwichs sont inscrits à l’ardoise. Végépâté maison, sandwich gravlax, sandwich schnitzel de veau, grilled-cheese de luxe et sandwich déjeuner possèdent tout le nécessaire pour vous faire saliver.

5687, avenue du Parc

9o Nili

À mi-chemin entre la cuisine marocaine et la cuisine française, on trouve de petits plats parfaits à partager autour d’un verre entre amis à cette adresse. Olives, feta, légumes frais, houmous et couscous sont au rendez-vous.

255, rue Saint-Viateur Ouest

10o Ta Chido Snack-Bar

Cet attachant casse-croûte mexicain de l’avenue du Parc mérite d’être testé au moins une fois! L’entreprise se vante de servir les meilleures margaritas en ville, et ce n’est vraiment pas loin d’être faux.

5611, avenue du Parc

11o Lloydie’s

Lloydie’s est LA place de Montréal où manger de bons patties, les fameux pâtés jamaïcains. Ce très cool resto qui sert de la bouffe caribéenne depuis 1987 possède deux établissements à Montréal: sur Saint-Viateur Ouest et dans le Sud-Ouest.

66, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

2145, rue Crescent, Montréal

12o Falafel Yoni

L’As du Falafel de Montréal, c’est sans aucun doute le Falafel Yoni. Falafels, sabichs et houmous valent le détour pour un bon repas sans prétention dans un local absolument charmant de la rue Saint-Viateur.

54, rue Saint-Viateur O

13o Kabinet

Ce petit bar d’inspiration française du Mile-End se spécialise en cocktails et en petits plats à partager. Le Kabinet a profité de 2022 pour se réinventer et s’offrir une beauté. Non seulement ce fameux petit bar du Mile-End a agrandi son local, mais il s’est offert en plus une cuisine et une transformation qui plongent les clients dans le Paris des années 1970.

92, avenue Laurier Ouest

