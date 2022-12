Les 5 modèles de chaussures les plus tendances en 2023

Partager







Le mantra pour 2023, un style à tout casser. Pour s'y faire, on se fit aux défilés et muses de la mode pour trouver chaussures à nos pieds.

Les tendances de 2023 se dessinent et pas question qu'on fasse un faux pas pour les pièces de résistance de nos looks: les chaussures. Découvrez quels souliers porter pour chaque pas que vous ferez.

Voici 5 tendances chaussures de 2023.

1) Les ballerines

Les ballerines ont fait un retour plutôt surprenant en 2022. Vous pourrez aussi les agencer à vos tenues en 2023 avec la certitude que vous êtes tendance. Les ballerines ne sont plus prêtes à faire leurs adieux.

2) Les détails rebelles

Le Wednesday Core inspiré de l'héroïne de la série a pris une ampleur telle qu'on s'en inspire jusque dans nos placards. Les Doc Martens, les plateformes et le style grunge resteront au service de nos looks pour 2023.

3) Les Mary-Janes

On voit beaucoup d'influenceuses mode sur les réseaux sociaux se procurer de mystérieuses chaussures à boucles scintillantes. La chaussure chic peut prendre un tout autre sens et élever le look d'un jean ample, soit le modèle de 2023, ou encore être associée à une robe ou à tout ce que vous voudrez. Les chaussures embellies et bijoutées seront partout. On peut même recréer la tendance sur des crocs, pour celles qui ne jurent que par leur confort.

4) Les sandales de pêcheurs

On a pu avoir un aperçu du retour de cette tendance l'été dernier. En 2023, ce sera LA chaussure à porter. Rappelant les chaussures d'enfance, ces sandales de pêcheurs aux multiples brides entrecroisées seront parfaites pour les jours de chaleur, sans dévoiler ses orteils. Ce type de chaussures s'agence autant à un style plus joueur qu'à un style plus sobre.

5) Les chaussures embellies

On voit beaucoup d'influenceuses mode sur les réseaux sociaux se procurer de mystérieuses chaussures à boucles scintillantes. La chaussure chic peut prendre un tout autre sens et élever le look d'un jean ample, soit le modèle de 2023, ou encore être associé à une robe ou à tout ce que vous voudrez. Les chaussures embellies et bijoutées seront partout. On peut même recréer la tendance sur des crocs, pour celles qui ne jurent que par leur confort.