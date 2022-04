Shopping: 10 paires de sneakers à moins de 100$ pour l'été

Partager







Ça y est, on est prêts à passer en mode estivale, on a envie de mettre de l'avant nos looks de festival et nos robes d'été. Pour bien les accompagner et en confort, on propose des sneakers parfaits, mais surtout abordables.

Depuis longtemps maintenant, on ne garde plus nos espadrilles que pour le sport! On les agence à nos ensembles plus chics pour les rendre quotidien-friendly et on arbore fièrement les dad-shoes, la paire annuelle achetée par le paternel, avec nos jeans et ensembles deux-pièces.

Encore cette année, les modèles à semelle épaisse sont populaires, tel que vu sur notre inspiration ultime Hailey Bieber, et les sneakers blancs sont toujours au rendez-vous.

Voici quelques modèles à moins de 100$ à vous procurer pour la saison.

1. Espadrilles trek épaisses chez Ardène - en solde à 27,93$

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Baskets à semelle épaisse chez Zara - 79,90$

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Espadrille 2790 Up and Down de Superga chez La Baie - 90$

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Espadrilles lacées en tricot Urban Planet - en solde à 15$

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Espadrilles Enzia chez Aldo - 90$

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Vans Ward noir chez Globo - 90$

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Espadrille en cuir Champion de Keds chez Garage - 70$

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Baskets en cuir Zara - 99,90$

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Sneakers Meday chez Aldo - 90$

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Converse High lugged en toile chez Little Burgundy - 90$

Courtoisie

ACHETER ICI

Bon magasinage!

