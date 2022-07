12 pantalons imprimés pour ton prochain look de festival

Partager







On raffole des inspirations de looks de festivalières affichant leurs pantalons imprimés les plus funkys. Voici quelques pièces à magasiner.

Les leggings flare aux imprimés éclatés ou encore les pantalons fluides colorés, les looks de festivals en regorgent.

Voici des pantalons à vous procurer pour le prochain festival.

1. Le pantalon évasé suédé tacheté - 89$ chez Simons

2. Pantalon en toile marbré - 40,80$ chez Forever 21

3. Pantalon jambe droite imprimé - 27$ chez Ardène

4. Pantalons à imprimé chevron orange brûlé - 41$ sur Pretty Little Thing

5. Pantalon évasé imprimé Cotton On - 40$ chez la Baie

6. Pantalon long taille élastique Soly Hux - 43$ sur Amazon

7. Pantalon fleuri avec ceinture en corde - 21$ chez Ardène

8. Le pantalon évasé à fleurs - 29$ chez Simons

9. Pantalon à imprimé abstrait Fubu - 25$ chez Forever 21

10. Pantalon en satin à imprimé cachemire Mango - 70$ chez La Baie

11. Pantalon fluide à taille élastique WDIRARA - 47$ sur Amazon

12. Pantalons à fentes imprimés - 26$ sur Pretty Little Thing

