Les plus beaux pyjamas pour vos journées «cocooning» d’hiver

Par temps froid, on aime l'idée d'enfiler un pyjama beau et confo pour une journée détente bien méritée.

On rêve de journées à écouter en rafales nos séries réconfort, lire un roman captivant et siroter un bon latté. Quand on peut se le permettre, on en profite pour passer la journée dans les pyjamas qui nous font sentir bien.

C'est aussi un cadeau idéal à offrir pour matcher avec sa meilleure amie ou la personne qu'on aime et faire des séances photo devant le sapin.

Voici 17 pyjamas à vous procurer.

1) Pyjama polaire avec masque de nuit assorti - 20,93$ chez Ardène

2) Ensemble avec débardeur à volants et pantalon long en flanelle - 27,97$ le haut et 34,96$ le bas chez American Eagle Outfiter

3) Ensemble court en satin à imprimé papillons - 32$ chez Forever 21

4) Ensemble 4 pièces agençables en satin - 45$ sur Amazon

5) Ensemble pyjama satin martelé - 59,95$ chez Simons

6) Pyjama en tricot côtelé - 26,90$ le haut et 33,67$ le bas chez Reitmans

7) Robe De Nuit De Noël À Mortif Cachemire festif - 16$ chez Urban Planet

8) Ensemble pyjama à manches longues à imprimé d'étoiles - 54$ sur Amazon

9) Ensemble t-shirt surdimensionné et short en jersey Cotton On - 40$ le haut et 40$ le bas chez La Baie

10) Pyjama rose tie-dye en tissu responsable - 12,49$ le haut et 15$ le bas chez Penningtons

11) Combinaison En velours à imprimé Mystic Sun avec masque pour les yeux - 18$ chez Urban Planet

12) Ensemble en satin rose camisole et short - 33$ sur Pretty Little Thing

13) Ensemble pyjama satin jacquard Vero Moda - 89$ chez Simons

14) Une-pièce à imprimé de Noël - 10$ chez Forever 21

15) Pyjama 2 pièces jogging ajusté forêt d'hiver - 19$ chez Ardène

16) Ensemble pyjama long vert - 49$ chez Penningtons

17) Ensemble en satin long ombré - 49$ sur Pretty Little Thing

