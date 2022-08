16 restaurants aux nombreuses options sans gluten à Québec

Partager







Il n'est pas toujours évident d'aller manger dans un restaurant quand on est aux prises avec la maladie cœliaque ni, de surcroît, de devoir éviter les aliments contenant du gluten.

Qu'à cela ne tienne, vous n'avez pas non plus à mettre une croix sur les sorties au restaurant ni à vous limiter à une salade. Plusieurs établissements offrent des options sans gluten qui raviront vos papilles sans mettre votre santé en péril.

Voici 16 restaurants de Québec qui proposent des options sans gluten très alléchantes:

Dans un coin où il est agréable de se promener entre la haute et la basse ville se trouve le Veravin. Sa cuisine de type bistro est assurément sans gluten et sans risque de contamination croisée. Un établissement de choix où savourer un repas la tête en paix.

233, rue Saint-Paul, Québec

Poisson cru, options végétariennes fraîches, soupe miso réconfortante, yakitoris: les options sans risque de gluten sont nombreuses, même accidentellement! La délicieuse carte de cette buvette japonaise courue à Québec offre une belle sortie au restaurant.

670, rue Saint-Joseph Est, Québec

Ceux qui salivent devant les tacos ensoleillés du Julio Taqueria seront ravis d'apprendre qu'ils ne contiennent pas de gluten. L'enthousiasme pour la cuisine de style mexicain ne se dément pas, et vous pouvez en jouir sans risque.

220, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

L'Orygine offre non seulement une sublime terrasse intime dans le Vieux-Québec, mais il offre aussi des options sans gluten sur un menu des plus frais. Vos sorties dans la vieille ville ne seront plus les mêmes. De plus, sa déco intérieure est envoûtante!

36, rue Saint-Pierre, Québec

Le menu du Bistro Hortus est composé de plusieurs assiettes ne contenant aucun gluten, du déjeuner au souper. Il a d'ailleurs récemment révélé son menu brunch alléchant. Sa cuisine de type «ferme à la table» et écoresponsable séduit les papilles et l'estomac à chaque bouchée.

1190, rue Saint-Jean, Québec

Le Nina Pizza offre la possibilité de se régaler de ses délectables pizzas napolitaines avec une pâte sans gluten, moyennant un léger supplément. Pour le plaisir de découvrir ses saveurs à l'une de ses deux adresses, sans risque pour les cœliaques.

410, rue Saint-Anselme, Québec

764, rue Saint-Jean, Québec

Le Matto a un intéressant choix de pâtes sans gluten à marier avec l'une de ses savoureuses sauces. De plus, on le trouve maintenant des deux côtés du fleuve Saint-Laurent.

71, rue Saint-Pierre, Québec

1500, rue Métivier, Lévis

Selon vos envies, pieuvre et poulet lemonato, grillades et légumes savoureux ainsi que certaines entrées sont sans gluten à cette taverna grecque. Lorsque vous êtes sur place, les pitas, classiques de la cuisine méditerranéenne, sont remplacés par des concombres frais.

95, chemin Sainte-Foy, Québec

Secret bien gardé à l'ouest de Rome, les pizzas haut de gamme du restaurant Le Maizerets sont pour la plupart offertes sans gluten, à la simple demande.

2006, chemin de la Canardière, Québec

Le menu Boréal du restaurant Chez Boulay indique clairement les mets pouvant être préparés sans gluten et sans risque de contamination croisée. Sortie gastronomique et paix d'esprit vont de pair dans cet établissement primé du Vieux-Québec.

1110, rue Saint-Jean, Québec

Plusieurs options s'offrent à vous si vous désirez manger un bon burger au restaurant et si vous devez éviter le gluten. Les intolérances sont prises en compte par des solutions de remplacement aux assiettes de base.

Plusieurs adresses à Québec

La brasserie française Paris Grill a une carte exclusivement sans gluten à son menu, et ce, du petit déjeuner au souper. De plus, des desserts sans gluten y sont offerts pour finir le repas sur une note sucrée.

2820, boulevard Laurier, Québec

Sans prétention, le menu du Montego Resto-Club contient des options sans gluten qui ne vous laisseront pas sur votre faim. Une expérience à l'italienne dans une ambiance feutrée.

1460, avenue Maguire, Québec

Plusieurs s'entendent pour dire que le Don, resto végane, sait conquérir les appétits et surprendre même les plus sceptiques. Plusieurs plats du menu sont sans gluten. Si vous mentionnez au personnel vos restrictions alimentaires, il prendra ses précautions.

97, rue du Sault-au-Matelot, Québec

Les pizzas de Mirko D'Agata peuvent être composées de pâte à base de farine de riz, permettant ainsi de manger de la pizza napolitaine sans souci. À enrichir d'un vin nature de sa carte!

Plusieurs adresses à Québec

Cet énigmatique restaurant situé aux Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale permet de trouver facilement les produits sans gluten de son menu. Des options d'entrée de la ferme, de la mer et du potager sont offertes à notre plus grand bonheur.

5401, boulevard des Galeries, Québec

