5 révélations chocs de Hailey Bieber sur Selena Gomez et Justin Bieber

L'épisode tant attendu du podcast Call her Daddy de Alex Cooper avec Hailey Bieber comme invité a été diffusé. Dans la conversation, Hailey répond entièrement aux questions concernant sa relation avec son mari Justin Bieber et concernant la haine qu'elle reçoit des fans de Selena Gomez.



La veille de la diffusion du balado, une bande-annonce très prometteuse a été diffusée concernant la présence d'Hailey Bieber pour une entrevue sur sa vie personnelle. L'animatrice Alex Cooper a abordé de nombreux sujets dont Hailey Bieber n'avait jamais parlé, incluant sa relation avec Selena et son rôle dans leur rupture.

Voici 5 révélations chocs de Hailey en entrevue.



1. Hailey comprend que son mari et elle se sont mariés très jeunes.

Une partie de la haine que l'entrepreneure reçoit sur les réseaux sociaux est en raison de son jeune âge lorsqu'elle s'est mariée à Justin. En 2018, au moment de leurs fiançailles, Hailey avait 21 ans et Justin en avait 24, et ils se sont mariés en 2019. Hailey a pris du recul sur la situation et a répondu.

«J’ai personnellement jamais cru que je me marierais aussi jeune. Les circonstances ont fait que c'était vraiment rapide. Maintenant que quatre ans ont passé, je regarde en arrière et je comprends totalement. Ça semble drastique, complètement fou. À ce moment, ça semblait correct pour nous deux.»

Hailey a aussi mentionné qu'elle comprenait que les gens aient eu du mal à comprendre la ligne du temps des évènements. Quelques mois avant d'annoncer la relation avec Hailey, Justin mettait officiellement un terme à sa relation avec Selena. «Beaucoup de choses sont arrivées. Les seules personnes qui savent vraiment la vérité sur la situation sont lui (Justin) et moi.»



2. Sur les relations amoureuses passées de Justin Bieber

Hailey est ferme sur le fait que la relation entre Justin et Selena est chose du passé et qu'elle devrait le rester. Elle n'hésite pas à répéter qu'elle n'a joué aucun rôle dans cette rupture.

«Encore une fois, je comprends comment de l'extérieur, leur rupture a pu être interprétée. Il y a beaucoup fausses perceptions ici, mais c'est une situation pour laquelle je sais que c'était la bonne chose à faire pour eux, de fermer cette porte à tout jamais. Ils n'étaient pas en couple à ce moment, mais évidemment, ils ont une longue histoire et ce n'est pas ma relation. Ça n'a rien à voir avec moi, je respecte tout ça, mais je sais que ça fermait un chapitre et je crois que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Justin de passer à autre chose, se fiancer et se marier. Avancer dans cette voie.»

3. Sur les rumeurs de tromperie lorsque Selena était en couple avec Justin

Hailey a répondu à cœur ouvert sur toutes les questions qui brûlent les lèvres des Selenators et du public en général. L'animatrice a demandé si Hailey était impliquée dans une relation avec Justin alors qu'il était toujours en couple avec Selena Gomez. Hailey répond clairement. «Non, à aucun moment.». Ça a le mérite d'être clair!

Elle ajoute: «Quand lui et moi avons commencé à nous fréquenter, il n'était pas du tout en couple, du tout, en aucun point. Ça ne fait pas partie de ma personnalité de mettre le désordre dans la relation amoureuse de quelqu'un. Je ne ferais jamais ça. J'ai été mieux élevée que ça. Je ne suis pas intéressée à faire ça.»

Hailey connaît Justin depuis longtemps et ils ont des contacts depuis ses 18 ans. Jamais en tout ce temps ils n'ont créé de situation ambigüe.



4. Sur la confiance qu'elle accorde à Justin

En ce qui a trait à Justin qui s'engage dans une relation aussi importante que le mariage avec Hailey, celle-ci indique que «C'est la décision la plus mature et saine qu'il a pu faire et je respecte ça.». Hailey continue. «En tant que femme, je n'irais jamais dans une relation avec quelqu'un, être fiancée à cette personne et vouloir me marier avec la pensée derrière la tête ''Je me demande si c'est vraiment terminé pour ta relation passée''.»

Hailey a confiance en Justin. Les deux ont un respect mutuel pour leur relation et n'ont pas d'arrière-pensée.



5. Sur sa relation avec Selena Gomez et la haine qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux

Hailey a mentionné avoir discuté avec Selena et que les deux femmes se respectent mutuellement. Personnellement, Hailey considère qu'il n'y a pas de rame entre les deux célébrités. Elle indique que «C'est que du respect, que de l'amour. C'est entre autres pourquoi j'ai l'impression que si tout le monde de notre côté sait ce qui est arrivé est que nous sommes en bons termes, c'est ce qui devrait être. Ça va.». La mannequin ajoute que la conversation entre les trois, Selena, Justin et elle, l'a apaisé et qu'ils savent réellement ce qui s'est passé.

«C’est ce que c'est. Personne ne peut corriger tous les récits et il y en aura toujours de nouveaux qui viendront. Ça n'arrêtera jamais et c'est pourquoi je parle directement de la situation maintenant et que je ne parle pas vraiment de ça en général.»



