Les sacs à main à vous procurer pour un printemps stylé

Le sac à main, accessoire tendance par excellence ou encore objet bien pratique quand notre tenue n'a pas de poches? Peu importe la raison pour laquelle on trimballe notre sac à main, on opte pour un modèle tendance qui nous suivra dans toutes nos aventures.

Les inspirations pour le printemps 2022 sont variées, passant du sac en crochet à celui qui tient au creux d'une main. Du mini au tote bag XXL.

Découvrez les sacs à vous procurer pour tout traîner avec style.

Le sac en crochet

La tendance crochet va au-delà des petits hauts de festival qui seront partout cet été. Le crochet, la texture et l'artisanat seront aussi sur les sacs à main.

Le sac tricot damier chez Simons – 49$

Courtoisie

ACHETER ICI

Sac en crochet sur Etsy – 30$

Courtoisie

ACHETER ICI

Le sac seau

Tout est dans la forme pour le sac seau. Une silhouette plus longue que large, en forme... de seau! Un sac qui ira facilement du jour à vos sorties de nuit.

Sac à main Muddal chez Aldo – 65$

Courtoisie

ACHETER ICI

Mini sac panier chez Zara – 49,90$

Courtoisie

ACHETER ICI

Le sac croissant

Le petit sac se portant sous le bras tout droit sorti des années 2000 est et restera encore un moment. Pour ce printemps, c'est dans la forme que ça se joue, tout en courbes. L'allié parfait des pantalons cargo ou des robes à la Kendall Jenner.

Sac Dita-h chez Globo – 35$

Courtoisie

ACHETER ICI

Sac baguette simple chez Ardène – En solde à 8,95$

Courtoisie

ACHETER ICI

Le tote bag XXL

En parallèle aux sacs miniatures, les sacs format géant sont aussi les bienvenus dans notre rotation d'accessoires. Les sacs fourre-tout seront parfaits pour des escapades de fin de semaine et les virées au marché.

Le grand fourre-tout recyclé chez Simons – 69$

Courtoisie

ACHETER ICI

Fourre-tout My Power Forensic & Flowers X Dynamite – En solde à 10$

Courtoisie

ACHETER ICI

Le sac fantaisie

Les sacs embellis de chaînes, de paillettes, perles et autres éléments chics et festifs se taillent une place. On les apprécie pour nos sorties ou pour ces moments où on se sent *extra*.

Sac Dalsybae chez Aldo – 65$

Courtoisie

ACHETER ICI

Sac seau à paillettes chez Zara – 49,90$

Courtoisie

ACHETER ICI

