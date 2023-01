12 secrets de tournage de la série «Wednesday» qui vous donneront des frissons

Partager







La première saison de Wednesday a été un tel succès qu’on ne pouvait espérer autre chose que le retour des outcasts à l’Académie Nevermore.

• À lire aussi: On sait ENFIN si «Wednesday» aura une saison 2 et les nouvelles sont bonnes

Derrière les sirènes, loups-garous et sorcières, il y a toute une équipe et bien des anecdotes qui ont circulé sur la série de l'heure signée par Tim Burton.

La vedette de la production, Jenna Ortega, a également dévoilé quelques détails croustillants lors de son passage sur le tapis rouge des Golden Globes du 10 janvier dernier.

En attendant une seconde saison pour Wednesday, voici des secrets de tournage abracadabrants.

1. Jenna Ortega voulait le rôle de Wednesday Addams à tout prix.

La jeune actrice était particulièrement déterminée à obtenir son passeport pour jouer dans la série. Jenna s’est présentée aux auditions devant Tim Burton avec du faux sang sur la tête.

2. La scène de danse a été filmée alors que Jenna avait contracté la COVID-19.

Cette information a causé un scandale lorsqu'elle est sortie. La scène de danse qui est reprise maintes et maintes fois sur TikTok a été filmée alors que l'héroïne avait la COVID-19. Jenna avait mal partout et l'équipe de production a reçu beaucoup de mauvais commentaires pour cette nouvelle. Ils ont toutefois assuré qu'un protocole strict avait été suivi.

3. Jenna n'avait jamais joué de violoncelle avant la série.

Pour la scène où sa performance musicale nous a donné des frissons, Jenna a pris des cours de violoncelle deux mois avant le début des tournages.

4. La Chose est un vrai humain.

Plusieurs personnes se sont questionnées à savoir comme la chose pouvait être aussi convaincante et animée, et c’est parce que c’est une main humaine, celle de Victor Dorobantu. Pour donner vie à La Chose, Victor porte une combinaison bleu moulante qui permet de l’effacer au tournage et ne garder que sa main.

5. Non, Jenna ne passe pas la série sans cligner des yeux.

Bien que le personnage de Wednesday soit un brin étrange et que ces interactions sociales sont uniques, on voit Wednesday Addams cligner des yeux quelques fois, notamment lorsqu’elle écrit son roman à la dactylo, dans sa chambre à l’académie. Toutefois, Tim Burton a demandé à Jenna de cligner des yeux le moins possible pendant ses scènes.

6. Emma Myers a participé à un « camp de préparation pour loups-garous » en préparation des tournages.

Emma Myers, qui est derrière Enid le lycanthrope arc-en-ciel, a eu tout un entraînement pour son rôle. D'autres futurs loups-garous et elle devaient se traîner au sol, hurler et grogner.

7. Jenna Ortega ne visionne pas les vidéos de danse des fans sur TikTok.

Selon Jenna, TikTok est plutôt malsain et c'est pourquoi elle n'a pas regardé quelques-unes des milliers de vidéos faites depuis la sortie de Wednesday. Jenna a dit aux derniers Golden Globes: « que le contenu soit bon ou mauvais, TikTok est une plateforme malsaine sur laquelle passer du temps ».

8. Il y a huit types de pouvoirs à l'Académie Nevermore.

Il y a le type psychique, comme Wednesday et Xavier, les loups-garous comme Enid, les sirènes comme Bianca, les gorgones comme Ajax, les métamorphes comme la directrice Larissa Weems, les vampires comme Yoko, une espèce sans visage et les Hydes comme Tyler. Les théories indiquent que le type de personnage le plus puissant est celui des sirènes.

9. Les fans de la série et les internautes comparent la série Wednesday à cette saga célèbre.

Les esprits aiguisés et les adeptes de la saga du sorcier Harry Potter ont noté plusieurs ressemblances entre les deux productions. La vidéo ci-dessus indique d'ailleurs plusieurs points similaires. Le succès des fictions fantastiques fonctionne encore de nos jours.

10. Deux Wednesday pour le prix d'une

La série nous a réservé une bonne surprise. La professeure de botanique aux fameuses bottes rouges, Marilyn Thornhill, est jouée par Christina Ricci. La même qui a interprété Wednesday dans le film de 1991, La Famille Addams.

11. Toutefois, ça n'est même pas elle qui devait jouer ce rôle dans Wednesday.

AFP

Alors qu'on peut croire que le choix d'intégrer Christina Ricci à la production pour le clin d'oeil au film culte, ça n'est pas elle qui avait le rôle de Marilyn au départ. Christina Ricci a pris la place de Thora Birch, qui a dû abandonner son rôle pour être auprès d'un proche malade.

12. Un Wednesday boom

Getty Images via AFP

La série étant d’une popularité planétaire, de nouveaux et futurs parents ont en tête d’appeler leur enfant Mercredi, ou Wednesday, ainsi que Enid, d’après les personnages aimés de l’émission. Sans le vouloir, la fille de Rupert Grint, Ron Weasley dans la saga Harry Potter, partage le nom de l’héroïne de l’adaptation de Tim Burton.