12 séries réconfortantes d’automne à écouter pour se mettre dans l'ambiance

À plus tard l'été, on entre en grand dans la saison des pommes et des citrouilles. C'est l'automne et on le vit pleinement.

Le temps est propice à des sorties vivifiantes à l'extérieur et, par la suite, à profiter entièrement des moments dans notre cocon. Couverture, boisson chaude, temps gris, vous êtes prêtes à dévorer une saison entière de votre série favorite.

Amour, horreur, drame et suspense, vous avez le choix selon votre humeur.

Voici 12 séries réconfortantes à écouter pour se mettre dans l'ambiance.

1. Les aventures effrayantes de Sabrina

Disponible sur : Netflix

Mi-Humaine, mi-sorcière, Sabrina doit traverser les épreuves qui se présentent à elle dans la vie d'une ado mortelle et dans le monde obscur de l'Église de la Nuit. L'ambiance et le décor de la petite ville de Greendale donnent franchement l'impression d'un automne perpétuel. Pas surprenant que la date d'anniversaire de Sabrina soit le 31 octobre.

2. Gilmore Girls

Disponible sur : Netflix

Rien n'est plus automnal que Rory et Lorelai se promenant dans Stars Hollow habillées chaudement avec un café à la main. Ça semble très souvent être la saison des citrouilles! Retrouvez le duo mère-fille et les personnages tous plus colorés les uns que les autres dans leurs histoires de coeur et leur quotidien.

3. Stranger Things

Disponible sur : Netflix

Étant une série mettant en place un univers sombre, Stranger Things est parfaite à écouter durant la saison. La saison se déroule une semaine en novembre, en plein milieu de l'automne, et la saison deux se déroule à l'Halloween. Frissons garantis!

4. American Horror Story

Disponible sur : Disney+

La série American Horror Story est sectionnée en histoires différentes selon les saisons. Avec les légendes d'épouvante transportées à l'écran, vous pouvez vous assurer que ce sera une soirée d'horreur réussie.

5. Motel Bates

Disponible sur : Google Play / Apple Tv

La série d'horreur dramatique Motel Bates est un antépisode au classique de 1960 Psycho, d'Alfred Hitchcock. Une relation trop proche entre Norman et sa mère, Norma, se déroule sous nos yeux. Au fil de la série, on fait une incursion dans la psyché complètement tordue de Norman et les éléments qui semblent à la base plutôt curieux sont macabres et font hérisser le poil sur les bras.

6. This is Us

Disponible sur : Netflix

En plus de la date d'anniversaire des triplets Pearson qui annonce la fin des jours chauds d'été vers les températures d'automne, la série américaine met bien de l'emphase sur Thanksgiving, l'Action de grâce américaine, fête automnale autant sinon plus importante que Noël. L'ambiance de la série est parfaite à écouter avec une doudou, boisson chaude et pourquoi pas un pop-corn. N'oubliez pas non plus la boîte de mouchoir, il y a plusieurs scènes touchantes!

7. Schitt's Creek

Disponible sur : Netflix jusqu'à octobre, Disney+ par la suite.

La série confort Shitt's Creek est parfaite pour décrocher du quotidien. Le chaos de la famille Rose est drôle et touchant, facile à dévorer d'un trait. Un couple influent se retrouve sans-le-sous du jour au lendemain avec leurs deux enfants gâtés. Ils doivent apprendre à vivre autrement et se soutenir.

8. La Chronique des Bridgerton

Disponible sur : Netflix

La série basée sur les livres du même nom est un choix parfait pour ces moments d'automne où il pleut ou encore pour un moment de relaxation. Plongez à l'époque de la Régence en Angleterre avec la famille Bridgerton et les nombreux enfants qui tentent de trouver l'amour. On attend d'ailleurs la saison 3 avec impatience.

9. Brooklyn 99

Disponible sur : Netflix

La série comique prend place dans un poste de police de New York avec une équipe hétéroclite, mais qui au final se complète assez bien. En plus de pouvoir rire un bon coup, chaque saison comprend un épisode d'Halloween avec un défi dont l'intensité augmente chaque année. Parfait pour se mettre dans l'ambiance et même pour des idées de costume.

10. Pretty Little Liars

Disponible sur : Netflix

La mouture originale de Pretty Little Liars nous plonge au coeur d'un mystère entourant la mort d'Allison dans des circonstances atroces et étranges. Une bande d'amies est ensuite torturée psychologiquement par A, qui pousse les jeunes femmes et leur entourage à faire des choses contre leur gré si elles ne veulent pas qu'il leur arrive le même sort qu'à Allison. L'histoire est tordue, les secrets sont rois et l'ambiance automnale s'y prête très bien.

11. Riverdale

Disponible sur: Netflix

La série tire bientôt à sa fin après 7 saisons. L'ambiance dans la ville de Riverdale change du tout au tout quand sont révélés tour à tour de sombres secrets et que des drames surviennent, le premier drame étant la mort de Jason Blossom. La vie de la bande d'étudiants en vedette et leur entourage en est changée à tout jamais. C'est lugubre à souhait!

12. Sex Education

Disponible sur: Netflix

Une bande d'étudiants en pleine découverte de leur personnalité et leur sexualité, une mère sexologue, un fils qui fait des consultations illégales à l'école et des relations interpersonnelles qui donnent des scènes parfois loufoques, parfois dures, mais toujours bien abordées. C'est un résumé de comment se déroule Sex Education. La série prenant place en Angleterre, on a ce sentiment automnal perpétuel avec le décor.

