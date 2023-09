Ces trois signes vivent un mois de septembre chanceux

Partager







Septembre bat son plein, la rétrograde de Mercure est sur le point d'être chose du passé et certains signes ressentent un regain de chance.

• À lire aussi: Il serait plus difficile de tomber en amour avec ce signe zodiaque

• À lire aussi: Mercure est entré en rétrograde et sème le trouble jusqu'en septembre

Septembre est toujours un mois chargé en nouveautés et en émotion, étant le mois de transition qui nous mène d'un été où on tente de vivre dans la légèreté à un automne où on retrouve une routine rassurante et nécessaire à notre bien-être. Vous avez peut-être l'impression que vous vous en sortez plutôt bien en cette rentrée et que vous avez un coup de pouce de la chance pour vous faire avancer dans vos projets personnels et professionnels.

Si c'est le cas, c'est probablement que vous êtes nés sous l'un de ces trois signes zodiaques.

Vierge (23 août au 22 septembre)

Le mois de septembre met en vedette la Vierge et sans aucun doute, beaucoup de choses se passent pour ce signe star du mois. La rétrograde de Mercure a certainement été difficile pour la Vierge, directement affectée par cette phase. Toutefois, tout ce qui semblait figer la Vierge sur place deviendra chose du passé dès le 17 septembre. Retards, annulations, problèmes techniques, ces soucis pourront être laissés derrière.

Jusqu'à la fin du mois, même la Vierge la plus réservée et craintive peut foncer et prendre les devants. La motivation revient et c'est le moment de la prendre au vol. Vous connaissez vos qualités, utilisez-les pour obtenir ce que vous voulez. On ne pourra rien vous refuser. C'est également un moment propice aux rencontres amicales et plus si affinités.

Lion (23 juillet au 23 août)

Les Lion peuvent enfin respirer depuis la fin de la rétrograde de Vénus, qui sévissait depuis le début de l'été. L'introspection des dernières semaines peut maintenant être faite d'un oeil plus apaisé. Les natifs de ce signe zodiaque mettent leur vie sentimentale au coeur de leurs préoccupations et c'est pourquoi les rencontres et opportunités ont été nombreuses cet été. C'est le temps de faire fleurir ces nouvelles relations.

Maintenant que Vénus redevient directe, c'est le moment de profiter de son effet positif, les Lion!

Balance (23 septembre au 22 octobre)

Quelle énergie vous avez, les Balance! C'est tant mieux, puisque ça vous permet d'aller de l'avant dans toutes les branches de votre vie. Septembre représente le renouveau et c'est une période propice pour vous donner l'élan d'amorcer des projets qui pourraient prendre un bel envol. Il faut toutefois que l'ambition parte de vous, Balance, puisque ce ne sont pas les opportunités qui viendront à vous. Initiez le changement.

Dès la fin de septembre, le Soleil arrivera dans votre signe, vous serez sous les feux des projecteurs et ce sera le moment de briller. À vous d'en saisir l'occasion.

À VOIR: Hailey Bieber ravive le «barbiecore» dans une minirobe au décolleté plongeant