20 photos de célébrités qui ont posé en maillot de bain sur Instagram en 2022

On contre la grisaille de novembre en se remémorant les photos les plus sublimes des célébrités internationales en maillot cette année.

On aperçoit déjà la fin de 2022. Pour contrer cette pensée et éviter de trop s'attarder à la neige qui s'est rapidement installée, transportons-nous au soleil à travers les photos de célébrités en maillot de bain dans des décors aux allures de cartes postales.

Certaines célébrités ont fait beaucoup jaser avec ces photos. Voici 20 célébrités qui ont posé en maillot en 2022.

1. Addison Rae

Addison propose souvent des séances photos éclatées, un brin provocatrices. L'inspiration des années 2000 est présente avec cette bouée rose.

2. Dua Lipa

La chanteuse Dua Lipa a offert plusieurs looks audacieux au courant de l'année. Ses photos en maillot sont toutes aussi extravagantes. Elle a porté un bikini à paillettes mauve, des bikinis crochetés assortis à des chapeaux et ce maillot rose agrémenté d'un ras-de-cou très 2000 lui aussi.

3. Dixie D'Amelio

Avant de passer à la coupe pixie, Dixie a eu une longue chevelure ébène avec laquelle elle a posé pour une séance de selfies en bikini noir très sobre.

4. Camila Cabello

Camila affiche souvent ses looks de scène et de plateaux de télévision mais, plus rarement, elle publie un cliché en bikini. Quand elle le fait, elle opte pour des imprimés animaliers.

5. Vanessa Hudgens

Avec le style boho-vamp qu'on lui connaît, il est un peu surprenant de voir que Vanessa arrête son choix sur un bikini au style rétro. Malgré tout, le style lui rend justice.

6. Lili Reinhart

L'actrice de Riverdale et de Look Both Ways a combiné un maillot une pièce à anneau fleuri très rétro, une paire de sandales à talons hauts vert pomme, un cardigan rose et des pinces papillons. Le mélange des styles est adorable.

7. Sydney Sweeney

La jeune femme a fait son entrée dans la cour des grands du monde de la mode cette année. Elle est de tous les évènements qui célèbrent les couturiers et elle se démarque. Même en bikini, Sydney occupe une place de choix.

8. Hailey Bieber

La magnifique Hailey est fidèle à elle-même, avec un bikini tie-dye, une chaîne de corps et un bucket hat effilé.

9. Madelyn Cline

La jeune actrice d'Outer Banks et de Knives Out a publié une séance photo improvisée au coucher du soleil sur la plage. Ça donne envie d'évasion.

10. Madison Bailey

La co-vedette de Madelyn a publié plusieurs photos en maillot de bain au courant de 2022. Tous les modèles lui vont.

11. Bella Hadid

Bella Hadid donne envie de vivre les joies de l'été sur sa planche au milieu de l'océan.

12. Kendall Jenner

Kendall porte le bikini au motif guingan, comme Sydney Sweeney et Addison Rae. Évidemment, ça lui sied parfaitement, même avec un look post-baignade.

13. Gigi Hadid

La mannequin et maman a lancé cet été une collection de maillots de bain inspiration Cottagecore. Les séances photo étaient donc de mise.

14. Selena Gomez

Selena a fait beaucoup jaser cette année, entre autres avec une vidéo Tiktok où elle envoyait balader les gens qui commentent constamment son poids.

15. Joey King

Celle derrière Ella dans The Kissing Booth a porté un bikini fleuri à l'inspiration très rétro, dans un décor paradisiaque, avec son fiancé. Le rêve!

16. Lana Condor

La vedette des films À tous les garçons que j'ai aimés a servi un look noué noir avec la tendance underboob marquée. Le tout dans une destination exotique à l'heure dorée devant les palmiers.

17. Kiernan Shipka

Assurément, le motif guingan a été un favori cette année. Gageons que nous le reverrons en 2023.

18. Sarah-Jade Bleau

La vedette de Tiktok rayonne en jaune dans un bikini de la compagnie d'Elisabeth Rioux, Hoaka.

19. Nina Dobrev

Nina semble souvent profiter de destinations soleils où le maillot de bain s'impose. On l'envie!

20. Demi Lovato

Demi Lovato a publié une photo en maillot aux allures de polaroïd: les meilleurs souvenirs du beau temps.

