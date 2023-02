32 stars méconnaissables lorsqu'elles portent la frange

Partager







On a tous des noms de célébrités en tête lorsqu'on pense à une frange signature et sans laquelle on aurait du mal à les distinguer.

La frange droite est un pensez-y bien, un pensez-y à deux, trois, même quatre fois. On peut penser à cette fameuse scène dans Emily in Paris où Emily se coupe la frange dans un moment de panique.

Communément nommé le toupet, la frange droite change totalement un visage et son entretien est ardu. Il peut toutefois devenir partie prenante d'un look et certaines célébrités sont méconnaissables sans un toupet. L'inverse est aussi vrai. Certaines célébrités tentent brièvement la frange pour ensuite la laisser pousser.

Découvrez 32 célébrités dont la frange change entièrement le look.

1. Lily Collins

Il n'y a pas que le personnage d'Emily qui a une frange. Son interprète Lily Collins s'amuse avec la frange. Le toupet souligne les traits de Lily mais les deux formules lui vont à merveille.

2. Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown a osé plusieurs transformations capillaires depuis le début de sa célébrité. D'une tête rasée pour le rôle de Eleven dans la série Stranger Things, Millie est passée à des longueurs brunettes, un carré avec frange, puis un carré court blond pour présentement arborer une longue chevelure de princesse blonde avec une frange droite.

3. Camila Cabello

La chanteuse affiche depuis quelque temps une frange qui lui complimente très bien le visage, comme on a pu le voir aux derniers Grammys.

4. Dakota Johnson

Dakota est un exemple flagrant des personnes pour qui le toupet est un look signature. Elle est méconnaissable lorsqu'elle n'arbore pas la frange par-dessus les sourcils, et qui plus est en blonde, au début de sa carrière.

5. Kylie Jenner

Les soeurs Kardashian-Jenner sont toutes passées par l'essai de la frange droite. En 2022, Kylie n'a pas pu résister et a passé quelques semaines avec un toupet.

6. Demi Lovato

On a connu une jeune Demi avec les cheveux mi-longs et une frange, lui donnant un caractère qui a tout de suite plu aux adolescentes qui ont écouté ses émissions de télévision et les films Camp Rock, avec les frères Jonas. Le style de Demi a bien évolué depuis. Elle a brièvement repris un look avec frange en 2022, avant d'adopter un mullet qui lui va à merveille.

7. Gigi Hadid

Dans les dernières années, Gigi Hadid est passée du blond au cuivré et a osé la frange le temps de quelques campagnes publicitaires et défilés, lui donnant des airs très 70's.

8. Blake Lively

S'il y a bien une actrice qui s'adonne aux transformations capillaires pour des rôles, c'est la pétillante Blake Lively. Pour le long-métrage Le rythme de la vengeance, Blake a, l'instant d'un rôle, connu la vie avec un toupet et de plus, avec une coupe courte! Évidemment, c'était une perruque.

9. Taylor Swift

Le style de Taylor Swift a évolué depuis le début de sa carrière, autant dans sa musique que dans son look. L'adoption de la frange fait partie de ses grands coups. En mode folk ou pop incisive, on ne la reconnaitrait plus sans son toupet.

10. Billie Eilish

Billie Eilish s'amuse beaucoup avec ses transformations capillaires et depuis quelques années maintenant, elle a adopté la frange qui chatouille ses yeux. En blond Marylin Monroe pour le Met Gala de 2021 et en noir de jais par la suite, look qu'elle a encore aujourd'hui.

11. Zooey Deschanel

Une actrice dont le toupet est indissociable est Zooey Deschanel. La coiffure est sa marque de commerce. Sur certaines photographies de son passé, on peine à la reconnaître sans sa frange. Elle vire même le tout en autodérision.

12. Doja Cat

Doja Cat a porté la frange avant de complètement raser son crâne, sourcils inclus. Elle porte parfois des postiches à frange, selon ses humeurs.

13. Sydney Sweeney

Arborant une frange rideau à la Bardot sur sa chevelure blonde, Sydney a déjoué tout le monde en se présentant sur le plateau du talk-show d'Ellen Degeneres avec une chevelure citrouille épicée et une frange frôlant son regard.

14. Camila Mendes

Pour jouer dans Riverdale, Camila a parfois eu affaire à porter la frange. Le toupet lui donne des airs des années 50 du siècle dernier.

15. Priyanka Chopra

L'actrice, ancienne miss-univers et accessoirement femme de Nick Jonas a déjà adopté la frange. Elle a vécu cette période et a laissé pousser son toupet en une magnifique frange rideau.

16. Kendall Jenner

On reconnaît Kendall à sa chevelure brune et ses magnifiques traits. Étant mannequin et ayant accès à une équipe de stylistes capillaires du tonnerre, Kendall a elle aussi eu une période où elle a porté la frange. Tous les styles lui conviennent.

17. Bella Hadid

Une autre mannequin à changer de look assez régulièrement est Bella Hadid. Elle a porté la frange avec plusieurs styles capillaires et vestimentaires, dont en brun foncé et en blond depuis le début de 2023, couleur qui semble fortement lui plaire.

18. Khloe Kardashian

De toutes les transformations physiques des Kardashian, la frange en est une dont l'engouement est partagé. Khloe a elle aussi essayé la coupe, mais avec un secret. Le toupet serait un faux!

19. Alexis Bledel

On a connu Alexis Bledel en tant que Rory Gilmore, une adolescente aux longs cheveux droits. Plus tard, on a connu une Alexis Bledel au style plus défini, qui a porté la frange plusieurs années.

20. Rihanna

La superstar de la mi-temps du Superbowl 2023 a elle aussi eu des changements capillaires marquants, même drastiques. On se souvient de ses pixies, ses mullets, ses cheveux en mode très long, ses boucles en début de carrière et évidemment, de ses looks avec une frange.

21. Sophie Turner

L'actrice de Game Of Thrones et Do Revenge a eu bien plus que les nattes de son personnage de Sansa Stark comme style capillaire. Blond, roux, Sophie a tout essayé toupet compris.

22. Beyonce

La chanteuse vient de marquer l'histoire des Grammy Awards avec le plus de trophées gagnés, mais elle a aussi marqué les esprits avec tous les looks qu'elle a présentés au cours des années.

23. Selena Gomez

La beauté derrière Rare Beauty a expérimenté avec ses cheveux, dont la frange ras-des-cils, qu'elle a fait pousser en frange rideau.

24. Phoebe Dynevor

L'actrice phare de la première saison de Bridgerton s'est fait connaître avec une frange qui collait parfaitement à son personnage. Maintenant, Phoebe porte les cheveux longs et la frange n'est plus courte.

25. Emma Mackay

Actrice connue dans Sex Education, Emma arbore la frange depuis le début de sa carrière. C'est donc plutôt surprenant lorsqu'elle apparaît sans mèches qui frôlent ses sourcils.

26. Jenna Ortega

Populaire comme jamais, Jenna Ortega et sa coiffure à la Mercredi Addams ont fait vibrer les tapis rouges. Toutefois, avant la série, on a connu Jenna sans frange, entre autres dans You, et c'est bien différent.

27. Kim Kardashian

Kim a vécu des transformations capillaires qui ont soit donné des envies, soit surprises le public. La frange a été un de ces moments.

28. Jennifer Lawrence

Pour des rôles comme pour sa vie personnelle, Jennifer n'hésite pas à subir des transformations capillaires. C'est pourquoi on a pu la voir avec un toupet.

29. Adele

La transformation d'Adele est aussi passée par la manière dont elle porte ses cheveux. En début de carrière, à l'époque de l'album 21, la chanteuse avait une frange signature.

30. Hailey Bieber

La mannequin et notre muse de toujours a jadis porté la frange, bien avant le carré que tout le monde demande désormais à son coiffeur.

31. Simone Ashley

La star de Bridgerton et de Sex Education a pris d'assaut les réseaux sociaux avec ses looks sublimes. À travers ce succès, la jeune femme a expérimenté la frange.

32. Zendaya

L'actrice a testé plusieurs looks et chaque transformation vaut le coup d'oeil. Zendaya a essayé la frange pour les tapis rouges et c'était un pari réussi.

