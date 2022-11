7 tendances modes à essayer pour briller aux fêtes

Partager







Pour les partys de famille et les soirées à festoyer avec vos amis, voici les tendances modes qui sont les plus en vue pour le temps des fêtes.

Cette année pour les fêtes, les paillettes sont à l'honneur. On brille de la tête aux pieds. Les réunions festives de décembre sont des occasions de mettre le paquet et sortir le grand jeu côté look. Plusieurs autres options s'offrent à vous pour créer un style à votre image et vous sentir bien dans les soirée.

On vous propose également de mélanger les tendances proposées. Amusez-vous!

Voici 7 tendances modes à considérer pour les fêtes cette année.

1. Les paillettes

La tendance la plus en vue pour le temps des fêtes 2022 est celle des paillettes. En petite dose ou en total look, on se permet de briller de mille feux.

2. Les plumes

On a vu les plumes à quelques reprises cet été. Après avoir fait un pas de côté pour l'automne, les plumes reprennent du panache pour nos inspirations des fêtes.

3. Le disco

On a envie de faire la fête et s'éclater. La période disco est celle qui reflète le mieux cet état d'esprit. On revêt des habits iridescents et on s'inspire de la fameuse boule disco pour être de la fête.

4. Les cardigans

Les frileuses seront ravient de cette tendance. Pour les partys de fin d'année, prenez votre cardigan préféré et associez-le à une jupe crayon, un pantalon brillant ou en cuir et même une robe slip en satin. Vous resterez confortable et prête à célébrer. Vous pouvez aussi vous vêtir d'un cardigan oversize pour en faire une robe.

5. Les manches statement

Les manches élaborées, volumineuses et attrape-l'oeil sont des éléments qui peuvent dégager un chic fou. On aime associer des manches surdimenssionnées et spéciales à un tissu à l'aspect luxueux pour donner un style qui sort de l'ordinaire.

6. Les découpes

Elle persiste et signe, cette tendance. Les découpes sont encores actuelles pour la période des fêtes de fin d'année. Elles sont passées de sexy à glamour et plus élégantes. Certaines aimeront leurs découpes ornées de pierres du rhin ou encore d'un embellissement pour les souligner.

7. Les couleurs bijoux

Brillez telle une pierre précieuse avec une robe satinée rubis ou un pantalon de couleur jade. Le dopamine dressing se fait chic pour Noël, on opte pour la couleur.

