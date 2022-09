5 tendances bijoux parfaites pour vos tenues d'automne

Partager







Une tenue n'est jamais complète sans des accessoires pour la sublimer. On s'inspire des tendances bijoux du moment afin de rendre l'automne plus mode.

Les bijoux présentés complèteront vos laines et vos habits d'automne à merveille. Sur les tapis rouges et dans les défilés, on voit les tendances se forger grâce aux célébrités et les stylistes derrière les looks.

Pour la saison fraîche, on ne fait pas dans la discrétion. Bracelets personnalisés, coup d'œil dans le passé et pièces plutôt massives feront partie de votre rotation dès la rentrée.

Voici 5 tendances auxquelles s'accrocher pour la saison automnale.

1. Les breloques

Les breloques comme on aimait sur les bracelets Charm seront bien présentes. La légende dit que les breloques en tout genre peuvent amener protection et chance. On aime bien y croire! Cette saison, les breloques seront sur les bracelets et les colliers. La grosseur dépendra de votre humeur et de votre envie d'être extra.

Bracelet à fermeture en bâtonnet et breloque cœur à logo Guess - 28$ chez La Baie

Collier multi-breloques - 9,90$ chez Ardène

2. Les manchettes

Les bracelets manchette épais auront leur place avec vos tricots et vos robes aux manches longues. On a vu des célébrités défiler sur le tapis rouges des VMAS 2022 avec des manchettes argentées, la teinte à prioriser.

Bracelet rose doré Cezanne - 20$ chez La Baie

Bracelet manchette Charlie Nefriti - 28$ sur Amazon

3. Les franges

Les franges seront bien présentes et surtout bien brillantes. On remarque particulièrement la tendance des franges sur des boucles d'oreille aux pendants scintillants. On peut ajouter à la magie avec un effet d'asymétrie.

Collier à plusieurs rangs avec pierreries - en solde à 10,50$ chez Dynamite

Manchettes d'oreilles à strass - 9,90$ chez Ardène

4. Inspiration 80

On aime fouiller dans le passé pour s'inspirer et cette saison ne fait pas exception. On voit déjà les chaînes de différents styles, soit serpent, grosses mailles et plus encore, accompagnées de croix, pendentifs cadenas, etc. La manière d'intégrer les bijoux des années 80 à la mode d'aujourd'hui sera la superposition. On assume l'époque, sans le toupet figé par le fixatif! On accompagne le tout de boucles d'oreilles anneaux bien épaisses. On peut dénicher plusieurs bijoux d'inspiration 80 chez nos fabricants favoris si nos parents se sont débarrassés de leurs trésors.

Boucles d'oreilles surdimenssionnées de style heurtoir - 19,95$ chez Dynamite

Le bracelet doré pierre facetée - 25$ chez Simons

5. Le cœur de l'océan

Olivia Rodrigo, Nessa Barrett et plusieurs autres sont plus que jamais inspirées des tendances grunges 90 et emo 2008 avec une touche féminine. Ces célébrités ont porté des colliers à breloque en forme de cœur! Comme Rose dans Titanic, les bijoux avec un cœur font désormais partie de leurs accessoires les plus remarqués.

La bague chevalière coeur - 39$ chez Simons

Collier chaînes mixtes et pendentif coeur Madewell - 56$ chez Nordstrom

