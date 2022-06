Les 8 tendances coloration les plus en vue pour l'été 2022

Partager







L'été, le teint bronzé et les pommettes rougies, on a envie de changer de tête et de s'amuser. Voici les inspirations à montrer à votre coloriste.

Ce n'est pas l'inspiration qui manque avec TikTok, Instagram et compagnie. Il y a des idées pour tous les teints et les types de cheveux. C'est le temps de prendre rendez-vous!

1) Ginger

Le ginger est un ton de roux qui ressemble fortement au strawberry blond des dernières années, mais en plus profond. Les blondes qui veulent quelque chose de plus foncé sans aller dans les bruns peuvent s'amuser avec cette coloration.

2) Blond beurre d'amande à la vanille

Le blond beurre d'amande à la vanille se veut un équilibre entre le blond polaire et les tons chauds multidimensionnels. Il a tendance à rappeler les surfeuses des plages californiennes.

3) Touche de couleur

Les pointes trempées dans une couleur vive ou quelques mèches colorées, c'est tendance et tellement rafraîchissant! Un vert pourra parfaitement se marier à des boucles naturelles noires, et un rose ira très bien avec un blond froid. La rebelle en vous pourra s'amuser avec la couleur cet été.

4) Expensive brunette

Le brun riche était la couleur de prédilection pour commencer l'année, et son règne compte bien se poursuivre. Un brun foncé, il est multidimensionnel et particulièrement brillant. Certaines voudront y insérer un peu de tons caramel pour le rendre encore plus gourmand.

5) Roux épicé

Pour faire changement des cheveux pâles en été, il est proposé par plusieurs coloristes de s'engager dans la voie d'un rouge profond, aux sous-tons cannelle et piment de cayenne. En bonus, les cheveux de cette teinte peuvent avoir l'air particulièrement brillants sous le soleil.

6) Color bloc

Les blocs de couleur ne sont pas réservés qu'à la mode et à la déco. Les cheveux peuvent aussi être teints color bloc, et le résultat est sublime, ainsi qu'un brin provocateur. Pour s'y faire, il s'agit de teindre une section d'une couleur contrastante avec le reste de la chevelure. La partie différente sortira du lot.

7) Sunshine blond

Un style qui ne sera jamais dépassé est celui du blond doré. La coloration sunshine blond est parfaite en balayage et elle aura toujours sa place au soleil.

8) Strawberry brunette

La tendance strawberry brunette se caractérise par une base brun foncé décolorée où seront appliqués des reflets roux chaud, presque rouges. Le penchant brunette de la colo ginger, les tons étant plus profonds.

