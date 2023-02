5 tendances coupe/coiffure les plus en vue pour le printemps

Partager







Les envies de se libérer de sa tuque et se laisser aller à de la nouveauté capillaire nous trottent dans la tête. Voici des inspirations printanières pour passer en salon.

Au printemps, un vent de fraîcheur se fait sentir et on a aussi envie de cette sensation dans notre look. Ce changement passe généralement par la case cheveux!

Inspirez-vous de ces 5 coupes et coiffures tendances du printemps 2023.

1. Le bob à frange bouclée

La tendance joueuse de la prochaine saison est la texture naturelle agrémentée d'une jolie frange et sous forme de bob léger. La frange bouclée donne beaucoup de caractère à un look.

2. La coloration Gémeaux

L'indécision est dans votre caractère? La coloration Gémeaux est idéale pour vos envies changeantes. La coloration Gémeaux, inspirée par le signe astrologique, est la combinaison de deux couleurs en opposition dans votre chevelure. Une tête moitié-moitié, les pointes contrastantes, une méthode bloc de couleur, les indécises auront du mal à déterminer comment elles adoptent le style.

3. La coloration «Champagne Blond»

Même si l'avenir semble radieux pour les brunettes, la coloration en vue pour les mois printanniers est une coloration blonde tirant sur le rosé. «Champagne Blond» est la coloration de l'année selon la célàbre compagnie capillaire Redken.

4. Le bob au menton

Évidemment, avec la nouvelle coupe d'Hailey Bieber viennent de nouveaux besoins. Celui d'adopter la coupe bob en tête de liste! Contrairement à la tendance au numéro 1 de cette liste, le bob au menton est porté plus droit et sans frange. Si vous vous questionnez à savoir si la coupe bob est parfaite pour vous, la règle du 5,5 cm peut vous aider.

5. La séparation de côté

Exit, la séparation au milieu? La tendance du printemps penche vers le côté pour un look chic et audacieux. Pour éviter de retrouver notre look de secondaire 2, on porte la séparation de côté en y injectant une dose de glamour.

