Les 7 tendances sneakers pour un style impeccable tout au long de l’automne

Alors que l’automne est la saison tout indiquée pour sortir bottes hautes et cuissardes, les fashionistas ne renient toutefois pas leurs baskets préférées qui allient confort et style pour élever leur look branché.

S’amuser avec la mode veut aussi dire que même si vous n’êtes pas une grande fan de randonnée, vous pouvez bluffer les personnes que vous croisez en arborant des chaussures sportives, juste parce qu’elles vous font de l'œil! Et on vous comprend, car il s’agit d’une tendance qui s’agence à toutes les tenues.

Avant que la neige frôle le sol, profitez-en pour vous balader avec les espadrilles qui vous suivent partout.

Si ces essentiels qui complètent votre style vestimentaire commencent à être usés à la corde, pensez à diversifier avec d’autres modèles.

Pour une dose de confort au quotidien, ce sont les souliers qu’il vous faut.

Autant pour admirer les couleurs dans les arbres avec café à la main que pour casser un look plus chic, ils ajoutent incontestablement un je-ne-sais-quoi, une touche unique qui en dit long sur votre personnalité. Ceux-ci vont de pair avec vos leggings favoris, vos jeans à pattes larges, vos robes automnales et vos ensembles en lainage.

Voici les 7 tendances sneakers pour avoir fière allure tout au long de la saison automnale:

1. Les chaussures sportives

On craque pour les propositions signées New Balance. Minimalistes dans leurs teintes beiges, brunes ou grises, ces «dad sneakers» neutres ont pris d'assaut les pieds des influenceuses qui en font leurs chaussures chouchous.

Le sneaker 574 maille et suède de New Balance chez Simons - 120$

Pour pousser le look sportif à son apogée, on opte pour sa version aux semelles plus massives. On assume ensuite la casquette, les jeans XXL et le chandail à l’effigie de la marque adulée.

Le sneaker 530 gris de New Balance chez Simons - 130$

On ne se trompe jamais avec des espadrilles confortables qui nous font sentir comme si l’on marchait sur des nuages! Pour une course comme pour une promenade en ville, on choisit un modèle hyper tendance parmi les collections de On Running.

Le sneaker Cloud X 3 AD de On chez Simons - 180$

2. Les souliers au style vintage

Les trois lignes signatures et du velours offert en plusieurs coloris qui rehausse n’importe quel look, le modèle Gazelle n’a nul besoin d’explications, car les gurus de la mode nous ont prouvé qu’il s’agit de LA paire à avoir dans sa garde-robe.

Chaussure gazelle semelle épaisse de Adidas - 160$

Plusieurs modèles proposés par Adidas font sensation, adorés pour leur versatilité. En effet, ces chaussures vont avec tout alors si l’on peut se sauver d’un casse-tête matinal, on le prend!

Chaussure gazelle classique de Adidas - 130$

3. Les «chubby» à plateforme

Pour un effet de jambes infinies, on choisit des sneakers «chubby». La semelle compensée donne une certaine confiance inexplicable.

Le sneaker plateforme SK8-Hi Stackform de Vans chez Simons - 115$

Les plateformes donnent aussi un peu de grandeur à celles qui désirent quelques centimètres de plus!

Le sneaker Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 de Converse chez Simons - 95$

4. Les classiques sneakers blancs

On trouve toujours chaussure à son pied avec des baskets à l’esthétique immaculée. L’engouement envers ces sneakers est indétronable: ils sont la petite touche nécessaire pour un look décontracté.

Le sneaker Air Force 1 '07 de Nike chez Simons - 150$

Déclinés en plusieurs modèles intéressants, ces paires intemporelles sont des options incontournables lorsqu’on ne sait quoi porter.

Sneaker bas Sclub chez Aldo - 90$

Ces espadrilles classiques confèrent une allure propre à celles qui les portent. Jusqu’à ce qu’ils ne soient plus du tout reluisants et qu’on doive se munir (encore) d’une autre paire. Oui, on est toutes pareilles!

Le sneaker Club C 85 Vintage de Reebok chez Simons - 140$

5. Les touches de couleur

Au contraire des chaussures blanches, celles qui préfèrent exécuter un rappel entre leur habit coloré et leurs souliers seront ravies d’apprendre qu’on s’amuse avec des sneakers de sport aux coloris électrisants pour la saison.

Le sneaker Cloudmonster de On chez Simons - 210$

On fait plaisir à tous les papas de ce monde, car les espadrilles Salomon ont présentement la cote. Ces derniers offrent une sélection éblouissante aux couleurs inimaginables, et si Hailey Bieber les porte, vous connaissez la suite...

Chaussures unisexes ACS + OG de Salomon - 220$

6. Les sneakers en gel

En plus d’offrir un style électrisant à ses adeptes, ces baskets sont les bien-aimées de plusieurs, car la technologie en gel dans le talon améliore l’absorption des chocs. On peut donc sillonner les plus belles rues d’une nouvelle ville en voyage tout en ayant un look «WOW» et confortable.

Baskets Gel-Kayano 14 bleues et grises de ASICS chez SSENSE - 210$

Pour copier nos modeuses préférées, on agrémente une tenue éclatée tout en denim inspirée du style Y2K avec des sneakers qui rappellent également les années 2000.

Baskets GEL-QUANTUM 360 VII de ASICS chez SSENSE - 210$

7. Les chaussures en toile

Impossible de faire un fashion faux-pas lorsqu’une paire de Converse habille nos pieds. N’ayant jamais quitté le radar des fashionistas, cette marque de renom a toutefois fait son grand retour en 2023 et elle sera encore des nôtres en 2024 dans tous les coloris possibles.

Le sneaker Chuck 70 High Top bleu acier de Converse chez Simons - 100$

Dans sa version high-top, ces baskets au style rétro ont tout pour compléter un look d’écolière à la perfection. Un modèle classique qui sied à tous les pieds!

Le sneaker Chuck 70 High Top classique de Converse chez Simons - 100$

Bon magasinage!

