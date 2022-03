Les 5 tendances sneakers pour être confos et stylées ce printemps

Partager







Si on a bien appris une chose dans les dernières années, c’est que le confort devrait primer, mais sans non plus oublier le style!

Heureusement, les sneakers sont des essentiels de notre garde-robe depuis plusieurs années déjà et peuvent apporter une touche de style à n’importe quel look, en plus de se prêter parfaitement à nos petites marches quotidiennes dans nos quartiers.

On vous présente donc 5 de nos coups de cœur en matière de chaussures de sport pour le printemps qui se démarquent autant par leur polyvalence que par leurs looks tendance!

1. Les chaussures à plateforme

Rien de plus facile pour habiller un sneaker que d'opter pour la version à plateforme. La semelle condensée permet de se sentir un peu plus edgy, mais en même temps un peu plus chic aussi. Cette tendance bat son plein depuis un moment déjà, mais elle est loin de disparaître. Heureusement pour les plus petites d'entre nous!

Baskets hautes Chuck Taylor All Star Move de Converse – 85$ chez Browns Shoes

Courtoisie

ACHETER ICI

Sneakers Mayze Glow iridescent de Puma – 130$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Le look rétro

On fait un voyage dans le passé avec nos chaussures, cette année. On pense aux tendances des années précédentes comme le suède, les velcros ou encore les design vintage. C'est une tendance ludique et amusante, mais qui donne aussi beaucoup de style.

Sneakers 327 blanc et aigue-marine – 130$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Sneakers 997H noir et blanc de New Balance – 120$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Les beiges et bruns

Si les sneakers blancs et noirs demeurent des classiques de nos garde-robes depuis des années, ceux dans les coloris de beiges et de bruns prennent d’assaut les pieds des influenceuses mode. On le sait, les neutres seront l’une des tendances phares de 2022 et celle-ci se reflète jusqu’à nos chaussures de sport.

Sneakers beige 57/40 de New Balance – 130$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

Sneakers Createv2 de Aldo – en solde à 45$

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Les souliers de course

Les dad shoes ont conquis le cœur de nombreuses fashionistas dans les dernières années. Combiné à un legging évasé ou encore un jeans patte d'éléphant, ce soulier offre le parfait look décontracté, mais chic, tant convoité. On se tourne vers des marques comme New Balance et Asics pour adopter la tendance qui ne dérougit pas.

Baskets Gel-Kayano 14 blanc et rose de Asics – 180$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

Sneakers Black Ozelia de Adidas Originals – en rabais à 88$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Les classiques low tops

L’engouement pour les Air Force 1 ne semble pas près de s’épuiser. Après maintenant plusieurs années au sommet des sneakers blancs les plus prisés, ils demeurent les rois incontestés de nos looks décontractés de tous les jours. On peut aussi copier le look avec d'autres modèles, suffit que ce soit un low top avec une semelle assez massive.

Baskets Club C Double de Reebok Classics – 110$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

Sneakers Air Max 90 de Nike – 160$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s