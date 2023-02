10 vedettes qui ont changé de tête pour le printemps

Partager







Nouvelle année, nouvelle moi, nouvelle saison, nouvelle tête. Le mantra a été compris par plusieurs vedettes qui ont décidé de passer en salon.

• À lire aussi: Hailey Bieber adopte LA coupe courte tendance de 2023

• À lire aussi: Elisabeth Rioux n’est plus brunette et c’est TOUT un changement

Un changement capillaire fait du bien. Influenceuses et célébrités ont pris un moment sur les réseaux sociaux pour mettre de l'avant leurs nouveaux cheveux et on adore s'en inspirer.

Voici 10 vedettes qui se sont offert un changement de tête juste à temps pour le printemps!

1. Cindy Cournoyer

Plus courts, plus foncés, les cheveux de Cindy sont sublimes. L'entrepreneuse a laissé derrière quelques mèches caramel pour une tignasse dégradée style Butterfly haircut.

2. Charli D'Amelio

La tiktokeuse vedette s'ennuyait de sa période rose. La jeune femme arbore maintenant quelques mèches fuchsia sous ses longueurs foncées.

3. Vanessa Duchelle

Pour la créatrice de contenu québécoise, c'est l'inverse qui s'est passé. D'une chevelure rose bonbon, Vanessa est entrée dans le camp des brunettes avec des rallonges luxueuses.

4. Blake Lively

En vue de son rôle dans l'adaptation cinématographique du populaire roman It Ends With Us de Colleen Hoover, Blake a laissé tomber sa chevelure signature dorée pour une teinture brune franche. On aime le dévouement pour son art.

5. Isabelle Labrecque

L'Insulaire de la saison 1 de l'île de l'amour est devenue bronde alors qu'elle présentait auparavant des mèches plus pâles et plus blondes.

6. Dove Cameron

La chanteuse et actrice a une chevelure couleur cerise qui sied parfaitement à son teint de lait.

7. Emy Lalune

La longue chevelure à la Raiponce d'Emy a été remplacée par une Butterfly haircut longueur clavicule et une frange rideau.

8. Lily James

L'actrice Lily James a débuté 2023 avec un carré brun très glamour. Elle avait auparavant une chevelure épices citrouillées.

9. Rubie Michelle

Une seconde Insulaire a décidé de passer à l'action capillaire avec une transformation pour le moins radicale. De ses cheveux naturels décolorés, Rubie passe à son ère rouquine avec une perruque aux longueurs épicées.

10. Lizzo

La chanteuse que l'on connaît habituellement pour sa chevelure aux fesses avec une teinte unie a opté pour une coupe aux épaules, frangée et avec des mèches blondes. Un changement audacieux!

Bonus: Shawn Mendes

Le chanteur est-il dans une nouvelle période de sa vie? Shawn s'est complètement rasé la tête et ça ne laisse personne indifférent.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s