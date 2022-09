9 vedettes qui ont regretté leur chirurgie esthétique

Partager







Quand on a une importante présence dans l'oeil du public et qu'on est constamment photographié ou filmé, on peut avoir tendance à toujours vouloir cadrer dans les standards de beauté irréalistes de la société. Cela vient parfois avec des chirurgies de modification corporelle.

Plusieurs influenceuses ainsi que des célébrités québécoises et internationales ont été candides sur les déceptions par rapport à des interventions subies sur leur corps. Douleurs, regrets, chacune a son histoire.

Voici 9 vedettes qui ont regretté leur chirurgie

1) Catherine Bastien

Cath Bastien a regretté sa chirurgie d'augmentation mammaire puisque celle-ci a engendré la maladie des implants mammaires. L'influenceuse fitness a tout documenté dans une vidéo émotionnelle. Elle va bien mieux aujourd'hui, elle est en pleine forme.

2) Ashley Tisdale

Ashley Tisdale a avoué avoir regretté sa chirurgie d'augmentation des seins puisqu'elle aussi a développé la maladie des implants mammaires. Elle les a fait retirer et lance le message qu'on peut être bien dans son corps sans modification chirurgicale.

3) Cassandra Bouchard

Cassandra est passée sur la table d'opération à l'âge de 18 ans pour une augmentation mammaire. La créatrice de contenu a été transparente concernant son parcours dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, mentionnant elle aussi les symptômes vécus de la maladie des implants. Cassandra a eu les rendez-vous de consultation pour le retrait de sa fausse poitrine au courant des derniers mois.

4) Heather Morris

Longtemps, l'actrice de Glee a nié avoir eu recours à une opération d'augmentation de la poitrine. Ce n'est que quand elle a décidé de faire retirer ses implants qu'elle a avoué être passée à l'acte. Elle a décidé de faire marche arrière avec ses implants puisque tout mouvement devenait douloureux.

5) Bella Hadid

Bella Hadid a fait modifier son nez à l'âge de 14 ans et le regrette désormais. Elle a dit au magazine Vogue qu'elle avait longtemps désiré cette rhinoplastie puisqu'elle se faisait dire qu'elle était la soeur laide, en comparaison à Gigi. Elle souhaiterait plutôt « avoir gardé le nez de ses ancêtres », étant d'origine palestinienne, jordanienne et néerlandaise.

6) Kylie Jenner

Kylie a usé de beaucoup d'interventions au cours des années, c'est indéniable. Elle a reçu plusieurs injections aux lèvres depuis l'âge de 15 ans, ce qui est plutôt jeune pour des modifications. En 2018, elle a fait dissoudre des injections aux lèvres pour les faire diminuer de volume, voulant leur donner un aspect plus naturel.

7) Kim Kardashian

Les interventions chirurgicales ne sont pas du domaine de l'inconnu chez les Kardashian, mais certaines interventions sont plus regrettées que d'autres. Lors d'un épisode de Keeping Up With the Kardashians, Kim reçoit des injections de Botox au visage et ça a causé des bleus douloureux tout autour des yeux. Cet épisode l'a fait paniquer.

8) Kourtney Kardashian

L'aînée Kardashian regrette avoir fait augmenter sa poitrine. Bien que dans son cas, elle ne fait pas retirer les implants, elle regrette ne pas avoir accepté de vivre avec une poitrine plus petite et apprécier son image plus naturelle. Le fait de devoir changer les implants après quelques années la dérange aussi grandement.

9) Khloe Kardashian

Tout comme ses soeurs, Khloe a facilement accès à des modifications corporelles. Khloe a fait dissoudre ses injections au visage au moins trois fois puisque les injections à différents endroits du visage ne lui plaisaient pas du tout.

