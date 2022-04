8 influenceurs québécois qui seront à Coachella cette année

Partager







Qui n'a pas déjà rêvé de faire la fête, écouter les artistes de l'heure et prendre la pose pour Instagram au festival Coachella? L'évènement qui nous donne le coup d'envoi de la saison des festivals accueillera quelques personnalités québécoises et on vous dit lesquelles en primeur.

Le festival de musique et d'art s'étend sur deux week-ends, soit du vendredi 15 avril au dimanche 24 avril prochain à Indio en Californie. Cette année, les têtes d'affiche sont Harry Styles, Billie Eilish et Swedish House Mafia, accompagné par The Weeknd.

Non seulement on a hâte à la saison des festivals mais on aime aussi prendre de l'inspiration pour les looks qu'on voudra porter.

• À lire aussi: Voici les 10 tendances mode qu’on va voir dans les festivals en 2022

Voici les influenceurs québécois qui ont leur laisser-passer.

1. Cindy Cournoyer

Cindy est prête pour Coachella, si on se fit à sa valise bien remplie! De bons moments entre amis sont prévus pour celle qui n'en est pas à son premier festival ni son premier voyage, cette année.

2. Lucie Rhéaume

Si Cindy est de la partie pour Coachella, Lucie aussi! Elle a préparé ses looks bien en amont pour l'évènement et on a bien hâte de voir le tout.

3. Élisabeth Rioux

Élisabeth s'envole vers la Californie pour Coachella. Elle sait qu'elle aura beaucoup de plaisir et de bons moments, mais elle a eu du mal à se séparer de Wolfie, restée chez ses parents. On la comprend!

4. Milaydie Bujold

Milaydie profite de la saison des festivals avec ses copines bien connues. Elle était dernièrement à Miami pour prendre du bon temps!

• À lire aussi: L'influenceuse Milaydie Bujold serait maintenant célibataire

5. Emy-Jade Greaves

Emy-Jade fait du co-voiturage avec Milaydie pour partir en duo vers la Californie.

6 et 7. Marina Bastarache et PO Beaudoin

Le duo n'en manque pas une lorsque vient le temps de profiter des festivals. Coachella est un incontournable pour ces BFFs, qui y vont chaque année!

8. Claudia Tihan

Claudia donne un aperçu de ce qu'elle portera en mode festival avec cet ensemble audacieux. Pas de doute, elle est prête pour Coachella!

À VOIR : 12 célébrités qui ont parlé ouvertement d'anxiété