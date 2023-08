Lili-Ann De Francesco nous révèle LE moment marquant de sa prestation à Osheaga

Partager







Celle qu'on a connue à La Voix en 2015 a fait un pas de géant, performant désormais au festival de musique le plus convoité à Montréal.

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Lili-Ann De Francesco était de la programmation de la 16e édition d'Osheaga le 5 août. L'artiste invitée a tout donné sur scène!

La chanteuse nous a confié son moment marquant après trois folles journées de festivités.

Après avoir livré une prestation du tonnerre le samedi soir, Lili-Ann nous a expliqué qu'en déplacement sur le pont Jacques-Cartier, cette dernière a reçu un appel du festival, lui demandant de revenir pour une seconde fois sur scène.

CRÉDIT PHOTO / OSHEAGA

Lili-Ann avait été contactée par Osheaga pour être back-up band, afin qu'elle prenne le relais si un artiste annulait à la dernière minute. Ainsi, son équipe et elle se sont «virés sur un dix cents» en remplaçant Mariah the Scientist, qui a malheureusement manquée à l'appel. On a pu retrouver la belle brunette, enflammant la scène, le dimanche 6 août.

Alors qu'elle performait pour la première fois au populaire festival montréalais, Lili-Ann nous a avoué: «Je suis extrêmement fière d'avoir pu livrer deux performances, en deux jours consécutifs, dans un festival que j'adore!».

CRÉDIT PHOTO / OSHEAGA

La jeune femme remplie de talent à le vent dans les voiles et on a très hâte de la revoir sur scène bientôt!

