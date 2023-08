Lili Reinhart est la plus récente célébrité à oser la tendance «boob-window»

Partager







L'actrice de Riverdale a sorti son côté sensuel dans une robe à découpe boob-window, tendance chérie des stars, pour un évènement Miu Miu.

Une brochette de vedettes prisées s'est rendue au port de Malibu pour célébrer la marque de luxe de Miucca Prada à l'occasion du Miu Miu Summer Club. Portant toutes la marque soeur fantaisiste de Prada, les célébrités nous ont épatées, Lili Reinhart en tête de file.

L'actrice a opté pour une robe moulante noire à manches longues avec un détail qui ne peut passer inaperçu: la découpe boob-window. Cet élément mettait en valeur sa poitrine et agrémenté du logo Miu Miu à ras le col.

La blonde a choisi d'accessoiriser sa tenue avec des bottes aux genoux, un sac à main structuré et un bandeau pour dégager son visage. On ne peut passer sous silence la moue peu enjouée de Lili, donnant l'impression qu'elle n'était pas enchantée par la caméra.

Lili a ajouté une story via son compte Instagram montrant une fois de plus son look totalement noir et qui, cette fois-ci, met l'accent sur la découpe au niveau des seins. La jeune femme semble particulièrement sexy ainsi.

Story Instagram / Lili Reinhart

Le port de Malibu accueillait plusieurs autres vedettes internationales aux looks ravissants. Hailee Steinfeld, Gigi Hadid et Joey King étaient également de la partie.