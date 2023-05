C’est ELLE la nouvelle blonde de Lily-Rose Depp

Partager







L’actrice et mannequin Lily-Rose Depp n’est plus un cœur à prendre! Il n’y a plus de secrets: la jeune femme a publié une story Instagram pour officialiser la relation avec sa nouvelle flamme. Voici qui est l’heureuse élue!

La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, a dévoilé son nouvel amour au grand jour. Celle qui fait battre son cœur n’est nulle autre que la célèbre rappeuse 070 Shake. Danielle Balbuena, de son vrai nom, a été révélée au public lors de collaborations musicales avec Kanye West, sur son album Ye.

L’actrice de 23 ans a dévoilé cette nouvelle idylle via une story Instagram: elle est bel et bien amoureuse, et ce, depuis des mois! Échangeant un baiser en public, les deux jeunes femmes semblent filer le parfait bonheur. Lily-Rose le confirme en écrivant: «4 mois avec mon crush».

Aperçues ensemble à maintes reprises, des rumeurs couraient au sujet des deux stars. Les fans de Lily-Rose se demandaient s’il s’agissait d’amitié ou d’un petit plus.

Le duo avait assisté à plusieurs défilés de la Fashion Week de Paris ensemble et le public a rapidement remarqué les nombreux partages de selfies aux côtés de l’une et l’autre.

Les deux complices ont ensuite été photographiées en train de s’embrasser dans un restaurant.

Lily-Rose a été en couple avec l’acteur Timothée Chalamet en 2019, partageant sa vie amoureuse avec ce dernier pendant deux ans. Ensuite, elle s’est affichée auprès d’Austin Butler, l’ex de Vanessa Hudgens, en 2021. À la fin de cette même année, on apprenait que l’actrice n’avait de yeux que pour le rappeur Yassine Stein.

Certains fans se sont alors vus étonnés d’apprendre que Lily-Rose était désormais dans les bras d’une femme. Cependant, cette nouvelle romance n’a rien de surprenant, car l’égérie de Chanel avait expliqué en entrevue pour le magazine Nylon qu’elle refusait de définir ses attirances sexuelles.

Ne souhaitant pas avoir une étiquette d’hétérosexuelle, Lily-Rose avait affirmé: «Vous n’avez littéralement pas à définir votre sexualité. Les jeunes aujourd’hui ne le font pas et je trouve ça très cool. Si vous aimez quelque chose ou quelqu’un un jour, foncez, et si vous aimez autre chose le lendemain, il n’y a pas de problème!».

Le mystère qui planait autour de la paire a été résolu tout récemment, avec un simple partage en story Instagram qui en dit long sur leur relation. Par contre, ni Lily-Rose ni la rappeuse américaine n'ont adressé la nouvelle depuis et aucune publication sur leurs comptes respectifs n’a été repérée. À suivre...

On souhaite beaucoup de bonheur à Lily-Rose Depp et Danielle Balbuena!

