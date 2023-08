Lily-Rose Depp partage de rares photos de couple des plus sensuelles

Partager







Alors que l’on apprenait en mai dernier que la jeune actrice de 24 ans n’était plus un cœur à prendre, celle-ci se faisait plutôt discrète sur sa nouvelle relation. Voilà qu’il s’agit de choses du passé, car Lily-Rose a partagé une série de photos marquantes avec son amoureuse.

• À lire aussi: Une théorie virale indique que Kylie Jenner et Timothée Chalamet seraient toujours ensemble et voici pourquoi

• À lire aussi: Billie Eilish serait visée par son ex dans une nouvelle chanson

• À lire aussi: La comédienne Milya Corbeil-Gauvreau partage de rares photos de couple

La mannequin s’amuse à publier des clichés sensuels sur les réseaux sociaux ainsi que quelques bribes de sa vie en stories sur Instagram, sans jamais entrer complètement dans son intimité. Toutefois, Lily-Rose a surpris ses fans avec de nouvelles photos enflammées.

Aux côtés de l’élue qui fait battre son cœur, soit Danielle Balbuena, rappeuse mieux connue sous le nom de 070 Shake, la belle blonde a finalement taillé une place d’exception à sa copine sur son profil.

En effet, il s’agit d’une première publication officielle pour le couple. Lily-Rose a inscrit en légende: «Démonstration publique d’affection. Moi et mon prince charmant.»

Le duo semble s’épanouir plus que jamais et l’on en a la preuve avec ces clichés remplis d’audace à travers la lentille de la photographe Zora Sicher. Cette dernière nous a confirmé que le reste des photos torrides seront bientôt dévoilées.

Sous une image où l’on aperçoit le côté de la poitrine de Lily-Rose qui n’arbore aucun chandail, l’artiste a dévoilé: «Une toute petite édition secrète de 50 pages sexy qui orbitent mystérieusement autour de vous bientôt xxx.»

On n’en peut plus d’attendre, surtout après avoir découvert la surprise qui se cachait à la fin du carrousel de Lily-Rose, c’est-à-dire une photo des plus sulfureuses.

Entrelacée dans un lit, la paire a su capter l’attention de tous. La jeune actrice s’est révélée simplement vêtue d’un soutien-gorge clouté, rappelant l’accessoire aux bras de la chanteuse. Habillée de la tête aux pieds, celle-ci en a profité pour couvrir le corps nu de sa partenaire.

On a pris goût aux photos sensuelles des deux stars et on a hâte d’en découvrir plus!

C’est à se demander si Lily-Rose et 070 Shake publieront un peu plus sur leurs réseaux sociaux respectifs. À suivre!

• À lire aussi: Rupture pour ce couple de célébrités improbable

• À lire aussi: Marilou Bélanger publie une photo d'un homme mystérieux et les gens croient avoir deviné de qui il s'agit

• À lire aussi: Catherine Brunet et Antoine Pilon annoncent leur séparation

À VOIR: Camila Cabello s'éclate en sous-vêtement de dentelle à Paris