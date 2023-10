Vous pourriez trouver de la lingerie à 4$ lors de la vente d’entrepôt de cette populaire compagnie d’ici

Partager







Trouver de la lingerie de luxe à petit doux, c'est possible? Oui, et cet événement prisé risque de vous intéresser.

La tant attendue vente d'entrepôt de la compagnie québécoise Blush Lingerie est officiellement de retour à Montréal! Deux fois par an, ce sont des centaines d’amateurs de lingerie abordable qui se déplacent sur la rue Chabanel pour découvrir des milliers de styles en rabais.

Vous pourrez mettre la main sur des styles actuels pour seulement 4$ ainsi que sur d'autres pièces affichant jusqu'à 85% de rabais.

Luxe, confort et abordabilité

L'entreprise montréalaise Blush, c'est avant tout une entreprise familiale qui célèbre toutes celles qui s’identifient comme femmes et qui souhaitent mettre en valeur leur corps, leur style et leur sensualité dans des looks confortables conçus localement par une équipe de passionnés.

La vente d'entrepôt est le rendez-vous parfait pour s'imprégner de l'ADN de Blush, comme la marque ne se retrouve qu'en ligne. C'est donc l'occasion rêvée pour découvrir les différents styles, essayer les morceaux et toucher les différentes textures. Les tailles: XS à XXL, soutiens-gorge 32B à 38DD.

Au menu lors de la vente d'entrepôt

Du 19 au 22 octobre 2023, les visiteurs pourront compter sur une équipe professionnelle et chevronnée pour les aider à faire des achats éclairés, en plus d'avoir à leur disposition des spécialistes qui peuvent les aider à trouver la taille parfaite pour se sentir en confiance.

À chaque édition, les visiteurs sont surpris par l'ambiance festive, le service à la clientèle hors pair et l'esprit de famille qui règne. Quoi de mieux que de faire des économies, encourager une marque d'ici, et ce, en écoutant de la bonne musique?

Tout ce qu'il faut savoir:

Date: 19 au 22 octobre 2023

19 au 22 octobre 2023 Adresse: 900-225 Chabanel Ouest, Montréal (QC) H2N 2C9

900-225 Chabanel Ouest, Montréal (QC) H2N 2C9 Tailles: XS à XXL, soutiens-gorge 32B à 38DD

XS à XXL, soutiens-gorge 32B à 38DD Fitting personnalisé par l'équipe Blush

Salles d'essayage sur place

Lingerie, loungewear, maillots de bain - jusqu’à 85% de rabais et des prix commençant à 4$

1000 styles et plus en rabais

