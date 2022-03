Les 10 plus beaux chalets à louer pour ton après-bal

Partager







En 2022, les bals de finissants auront bel et bien lieu! Après une soirée magique en robe chic, c’est le temps d’organiser quelques jours pour fêter en grand avec vos meilleurs amis.

Pour que votre après-bal soit mémorable, on vous a déniché quelques chalets et maisons assez grands pour des groupes de 8 à 20 personnes dans les environs de Montréal. Ils possèdent plusieurs chambres fermées, un grand espace commun et, bonus, certains ont même un spa!

Voici donc 10 Airbnb idéaux pour votre après-bal :

Via Airbnb

À partir de 750 $ par nuit, pour 14 personnes (environ 54 $ par personne par nuit)

Ce chalet spacieux et chaleureux comprend 6 chambres et est tout près de la ville de Magog et du Mont-Orford. On aime particulièrement l’IMMENSE terrasse où on s’imagine faire un petit 5 à 7!

Via Airbnb

2. Chalet luxueux avec spa, Eastman

Via Airbnb

À partir de 750 $ par nuit, pour 16 personnes (environ 47 $ par personne par nuit)

Situé dans les Cantons-de-l’Est, ce grand chalet possède un terrain vaste sur lequel on trouve un spa, une terrasse illuminée, un BBQ et même des balançoires.

Via Airbnb

3. Refuge Sugar Hill, Knowlton

Via Airbnb

À partir de 1310 $ par nuit, pour 16 personnes (environ 82 $ par personne par nuit)

Cette belle maison rustique est située sur une colline, à quelques minutes seulement du village pittoresque de Lac Brome. Son grand balcon saura vous plaire!

Via Airbnb

4. Le 1792, Shefford

Via Airbnb

À partir de 889 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 74 $ par personne par nuit)

Grande propriété au look moderne, ce chalet possède un magnifique spa ainsi qu’un grand espace commun. Il est situé tout près de Bromont.

Via Airbnb

5. Lunord Katana Tremblant, Amherst

Via Airbnb

À partir de 834 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 70 $ par personne par nuit)

Ce splendide chalet est situé dans un domaine privé entouré d’arbres et à seulement 20 minutes de la ville de Mont-Tremblant. Bonus, il possède une terrasse et un spa extérieur avec une vue magnifique!

Via Airbnb

Via Airbnb

À partir de 630 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 53 $ par personne par nuit)

Ce chalet à trois étages avec un grand salon et un foyer possède aussi une grande terrasse et, en plus, un accès au lac. Tout près de Mont-Tremblant.

Via Airbnb

Via Airbnb

À partir de 675 $ par nuit, pour 13 personnes (environ 52 $ par personne par nuit)

Situé sur un terrain intime, ce chalet possède un spa, 5 chambres ainsi qu’un foyer extérieur et intérieur pour jouer de la guitare et manger des s’mores.

Via Airbnb

Via Airbnb

À partir de 600 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 50 $ par personne par nuit)

Ce magnifique chalet au bord de l'eau avec spa est tout près de Tremblant. Il est chaleureux et confortable, offre plusieurs équipements d’amusement pour le lac et permet même d’amener un animal de compagnie.

Via Airbnb

9. Chalet Serenity, La Conception

Via Airbnb

À partir de 1238 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 104 $ par personne par nuit)

Ce chalet unique situé en plein cœur de la forêt offre un spa et sauna privé. La nature et la tranquillité sont au rendez-vous.

Via Airbnb

10. Le Shack, La Conception

Via Airbnb

À partir de 329 $ par nuit, pour 8 personnes (environ 41 $ par personne par nuit)

Le décor rustique de ce chalet tout près de Tremblant saura plaire à ceux qui ont envie de tranquillité. Le spa extérieur et la terrasse permettent de profiter de la nature.

Via Airbnb

N’oubliez pas que chaque chalet a ses règles concernant le bruit, les bris et les partys. Si vous ne croyez pas être en mesure de célébrer sans un accident comme une table brisée, évitez de louer un Airbnb!

