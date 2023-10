Les looks poilus: une tendance discutable portée par les stars

Partager







Les fashionistas ont parlé: le poil est à la mode. Et plus que vous ne pourriez le croire.

Après la tendance estivale du boob-window et de l’esthétique tomato girl, voilà que la mode prend un virage plus suave pour envelopper les corps à la recherche de chaleur en vue des journées plus froides.

Pour s’emmitoufler, les vedettes adoptent à l’unanimité des tenues composées de poil. La reine des réseaux sociaux Dixie D’Amelio l’a prouvé à sa communauté Instagram en publiant un ensemble envoûtant.

Vêtue d’un long manteau brun et d’une longue jupe du même coloris, la jeune femme a osé un look monochrome poilu signé Boss qui a fait tourner toutes les têtes.

Ayant ouvert son pardessus, on a pu apercevoir la bralette satinée de Dixie. On peut s’amuser avec la tendance en ajoutant de la lingerie délicate pour couronner ce style vestimentaire lourd, mais sexy.

Le poil sur les manteaux refait surface et c’est parfait si l’on souhaite jouer avec le genre rétro. Kylie Jenner l’a compris, utilisant cet accessoire comme touche de couleur et donnant de la texture à un ensemble classique blanc.

Les poils colorés et élancés donnent l’impression que la cadette Kardashian-Jenner sort tout droit des années 2000.

Comme le style Y2K est au sommet des tendances, la tiktokeuse Alix Earle ne pouvait faire autrement que d’embarquer dans le train. Arborant fièrement de longs poils noirs qui surdimensionnaient son une-pièce hyper moulant, la belle blonde a ensorcelé ses abonnés.

Cette tendance qui recouvre bien souvent les épaules peut être stylisée de plusieurs autres façons. La mannequin Kendall Jenner a porté une robe bleue entièrement transparente qui laissait toute la place au poil, descendant de ses cuisses à ses pieds.

Cette tenue poilue de luxe avait su attirer tous les regards. À son tour, Hailey Bieber a succombé à la robe avec encolure en fourrure. Toute de noir vêtue, elle semblait prête à jeter un sort à ses fans.

Le pelage au col rappelait le look iconique des quatre filles dans le film culte Mean Girls.

Cette tendance controversée est certainementet de retour. Oserez-vous le poil sur vos vêtements?

