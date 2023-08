15 looks qui font oublier qu'on est au Québec à Cigale à la Baie de Beauport

Partager







Plage, bonne bouffe, musique enlevante, l'ambiance nous transporte en Californie ce week-end à Cigale à la Baie de Beauport de Québec, nous faisant oublier la pluie qui tombe sans cesse cet été.

Comme les billets de la deuxième édition de Cigale se sont envolés comme des petits pains chauds, on s'imaginait déjà se promener sur le Quai Silo 57 et le sable de la Baie à admirer les looks originaux des cigaliers venus pour entendre les X Ambassadors, Clay and Friends, Dean Lewis, James Bay et Radio Radio de ce monde tout en profitant des kiosques de la place.

Avec la pluie qui rythme l'été, un évènement comme Cigale nous permet de se sentir dépaysé et se sentir en vacances au soleil, loin du paysage gris. Nous n'avons pas été déçus!

Voici donc 15 looks originaux de cigaliers qui nous font oublier qu'on est au Québec.

1.

Crédit photo / Rosalie Simard

2.

Crédit photo / Rosalie Simard

3.

Crédit photo / Rosalie Simard

4.

Crédit photo / Rosalie Simard

On a eu droit à un grand écart!

5.

Crédit photo / Rosalie Simard

6.

Crédit photo / Rosalie Simard

7.

Crédit photo / Rosalie Simard

8.

Crédit photo / Rosalie Simard

9.

Crédit photo / Rosalie Simard

10.

Crédit photo / Rosalie Simard

11.

Crédit photo / Rosalie Simard

12.

Crédit photo / Rosalie Simard

13.

Crédit photo / Rosalie Simard

14.

Crédit photo / Rosalie Simard

15.

Crédit photo / Rosalie Simard

