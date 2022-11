Ludivine Reding dévoile un projet secret des plus excitants

Partager







La comédienne s'est associée à la compagnie de bijoux montréalaise Twenty Compass pour une collection sublime.

C'est dans le plus grand des secrets que Ludivine a travaillé sur des pièces qui la représente et qui seront parfaites pour compléter vos tenues. En quelques stories, la compagnie et la comédienne ont dévoilé le lancement de la collection et quelques images de la séance photo qui accompagne les produits.

Instagram / Ludivine Reding

Connaissant le style de Ludivine, on avait hâte d'en découvrir plus sur la collection. De plus, celle-ci est disponible juste à temps pour les fêtes!

Instagram / Twenty Compass

Les pièces sont décrites comme féminines, durables et intemporelles. Les bijoux s'adaptent à tous les styles et toutes les occasions. Concernant cette nouvelle collaboration, Ludivine a dévoilé son état d'esprit.

« Étant une grande fan des bijoux délicats et intemporels, j’avais le souhait de créer ma propre collection depuis plusieurs années et je suis vraiment heureuse de vous la dévoiler enfin aujourd’hui. Tout en faisant aller ma créativité, je souhaitais offrir des bijoux accessibles qui peuvent plaire à toutes et qui se porte facilement dans la vie de tous les jours. Il était important pour moi d’être bien entourée pour ce projet qui me sort un peu de ma zone de confort, et m’associer avec Twenty Compass est rapidement devenu une évidence. Twenty Compass est une marque locale que j’aime beaucoup, qui partage mes valeurs et qui est tenue par des jeunes femmes inspirantes. C’est un grand plaisir pour moi d’avoir pu collaborer avec elles et je souhaite les remercier pour leur confiance. J’espère que vous aimerez ma collection tout autant que j’ai eu du plaisir à la créer! »

Découvrez les pièces de la collection Twenty Compass X Ludivine.

Collier Mirage - 75$

Twenty Compass

Un collier à double rangs avec pendentif en pierre délicate qui sublimera votre décolleté, ici agencé au collier Flore.

Collier Flore - 30$

Twenty Compass

Une chaînette délicate rythmée de petites billes. Un collier à superposer ou à porter seul.

Bracelet Flore - 25$

Twenty Compass

Un bijou avec la même chaînette délicate du collier Flore. À porter en duo avec le collier où à simplement déposer sur votre poignet.

Anneaux Ludivine - 55$

Twenty Compass

Des anneaux à petites pierres Aventurine vertes pendantes qui orneront à merveille vos oreilles.

Bague Éclat - 60$

Twenty Compass

Cette bague avec cinq zircons sera le complément idéal à votre manucure, été comme hiver.

Bague Mirage - 60$

Twenty Compass

Tout comme le collier Mirage, cette bague reflète magnifiquement la lumière. Elle se portera aussi bien seule qu'avec un assortiment à vos doigts.

Boucles d'oreilles Bohème - 55$

Twenty Compass

De délicates chaînes avec à leur extrémité des perles naturelles qui se portent aussi bien avec les cheveux détachés de tous les jours que les coiffures élaborées de grandes soirées.

Anneaux Éclat - 60$

Twenty Compass

Des anneaux avec zircons qui reflèteront la lumière et attireront tous les regards.

Tous les produits de la collection sont offerts plaqués or ou en acier inoxydable. Procurez-vous les pièces de la collection Twenty Compass X Ludivine juste ici!

