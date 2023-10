Ludivine Reding partage des clichés exclusifs de son quotidien à faire rêver

Partager







Décor enchanteur, sublime selfie, microbikini dans la mer et tenue de tennis sexy... tout y est pour que la belle blonde nous donne envie de la rejoindre en nature!

Celle qui interprète Sophia St-Jean dans la populaire série STAT a troqué l’univers hospitalier pour profiter de quelques escapades paradisiaques.

Dernièrement, le quotidien de la comédienne a tout pour donner un goût d’évasion à ses abonnés qui suivent religieusement ses publications sur Instagram.

Aux côtés de ses chiens-saucisses adorés, Ludivine a immortalisé un moment teinté de douceur avec des chutes et des arbres colorés en arrière-plan.

En pantalon cargo blanc, pull rayé marinière, chaussures confortables de la saison signées UGG et cheveux tirés vers l’arrière avec une large pince, la jeune femme semblait apaisée par ce séjour rempli d’authenticité.

On retrouve également son copain un peu plus loin dans sa série de photos, promenant son chien qui posait tel un véritable mannequin canin.

Toujours en forêt, le couple s’est reposé dans un chalet et Ludivine ne pouvait faire autrement que de capturer ces instants attendrissants avec ses animaux, enlaçant son chien à son tour.

Cette dernière a aussi glissé un égoportrait pris sur le vif entre deux scènes lors d’une journée de tournage.

Alors que ce selfie sensuel et ensoleillé a capté l’attention de ses fans, elle a pourtant su attirer tous les regards vers son popotin rebondi lors d’une courte vidéo en se ruant vers les vagues de la mer.

Appréciant l’environnement pittoresque du Québec et ses couleurs automnales, Ludivine a mélangé ces vues à couper le souffle à celles observées lors de vacances au soleil dans le Sud.

En légère tenue sportive sur un terrain de tennis, l’actrice québécoise a sorti les grands jeux avec un look parfait pour l’occasion.

Minishort, bralette et sneakers, tous blancs, étaient de la partie pour lui conférer un air hyper séduisant. Prête à affronter son partenaire, celle-ci dégageait une allure confiante.

Les journées n’ont rien d’ennuyant pour Ludivine. On adore suivre ses périples sur les réseaux sociaux et l’on en veut encore plus!

