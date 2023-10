À la plage, Ludivine Reding dévoile son teint doré à faire rêver sur ces sublimes clichés en microbikini

Partager







La comédienne a troqué son habit d’infirmière de la quotidienne STAT pour une tenue légère, sa préférée: le bikini miniature. La belle blonde a fait le plein de soleil à la plage!

Sable chaud, palmiers, eau turquoise et microbikini... les dernières photos de Ludivine ont de quoi nous faire rêver. Celle-ci s’est offert du bon temps bien mérité, partageant des clichés à couper le souffle de sa dernière escapade à ses abonnés Instagram.

Melon d’eau à la main, teint doré et au naturel, elle est tout simplement magnifique en posant dans son bikini de prédilection.

La vacancière avait également opté pour ce bikini triangulaire rikiki lors d’un périple dans le Maine, tout récemment. Elle en fait ainsi sa tenue de plage signature.

Ludivine a toutefois osé un maillot de bain monochrome lors d’une autre séance bronzette et ce dernier se fondait à son teint hâlé.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Profitant des chauds rayons de soleil, la jeune femme s’est révélée plus bronzée que jamais sur cette image qui appelle à la chaleur. Allongée sur sa chaise transat, le regard apaisé et un décor pittoresque à ses côtés, on peut définitivement dire qu’elle se la coulait douce.

Bonus: elle était accompagnée de son copain, son partenaire d’aventures!

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Tout y était pour que Ludivine passe une agréable semaine. On adore découvrir les bribes de ses vacances, nous faisant voyager avec elle!

