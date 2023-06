Ludivine Reding rayonnante en bralette et minijupe blanche

Partager







Enfin en vacances, la sublime Ludivine Reding a une fois de plus attiré des commentaires élogieux et des mentions «j'aime» avec un look monochrome.

Après Hawaii, on a droit à des bribes de voyage de Ludivine Reding qui est présentement en Europe. Parmi les photos partagées par l'actrice chouchou, un doux cliché en minijupe blanche et bralette crème. Ludivine semble particulièrement bien en congé!

Présentement en Slovénie, Ludivine ajoute à sa publication un simple: «Les vacances qui débutent». L'ensemble monochrome laisse entrevoir la figure filiforme de Ludivine.

Les teintes pâles font parfaitement ressortir la peau hâlée de l'actrice de STAT. Sa minijupe à taille haute blanche et sa bralette sont complétées d'une paire de sandales Birkenstock, d'un sac cabas et de quelques bijoux. Elle est magnifique!

Cette photo vient quelques jours après un carrousel de souvenirs de Venise, où elle a immortalisé de superbes lieux et montré son amoureux, Antoine.

Cette dernière partage avec ses abonnés son «carnet de voyage». On a l'impression de visiter l'Europe avec elle!

