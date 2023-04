Ludivine Reding porte une robe déchirée et saillante qui ne passe pas inaperçue

Partager







Si le printemps devait être illustré en une photo, ce serait celle publiée récemment par Ludivine Reding sur son compte Instagram. En robe tricot ajourée, elle se fait la fière représentante du rose pastel, dans un look à la fois doux et sexy.

Après avoir clos la première saison de STAT, la comédienne est sortie de son rôle d’infirmière pour s’amuser avec la mode!

Ludivine Reding a pris la pose dans une robe ajustée à tricot poilu. Les larges bandes quadrillées donnent un effet déchiré à la robe, laissant entrevoir le plus de peau possible. Les plus rusés auront remarqué que cette robe laisse place à l’imagination, ne couvrant pas totalement les fesses. Ajourées à l’avant et à l’arrière, les bandes permettent d’apercevoir subtilement la petite culotte noire de la jeune femme.

Retenue simplement par des bretelles en chaîne, cette robe de la marque The Ragged Priest combine délicatesse, rock et sensualité. De couleur rose pastel, cette tenue permet à Ludivine d’incarner à la perfection la saison actuelle. En effet, celle-ci nous le confirme par sa description toute simple, sous la photo: «Le printemps avec @alexisgr 🪷».

Pour laisser toute la place à ce morceau remarquable, le minimalisme était à l’honneur. Aucun bijou, sauf une petite chaîne au cou, complète le look de Ludivine. Le cliché totalement printanier est couronné par un maquillage turquoise, faisant ressortir ses grands yeux bleus.

Ludivine s’est dévoilée à ses abonnés Instagram en adoptant la transparence, soit LA tendance de 2023.

Elle s’est fait croquer le portrait par le talentueux photographe Alexis GR, reconnu pour ses photos de Sophie Nélisse, Marilou Bélanger et Naadei Lyonnais, entre autres.

Une chose est sûre: Ludivine nous inspire en vue des festivals dans ce look audacieux qui ne peut passer inaperçu!

Par ici pour copier le look de Ludivine Reding:

VIA SIMONS

